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2021 Afrika Uluslar Kupası 2022'ye ertelendi

Afrika Futbol Konfederasyonu, Kamerun'da düzenlenecek olan 2021 Afrika Uluslar Kupası'nı 2022 yılına erteledi.
2021 Afrika Uluslar Kupası 2022'ye ertelendi

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Kamerun'da düzenlenecek olan 2021 Afrika Uluslar Kupası'nı 2022 yılına erteledi.

CAF'tan yapılan açıklamada, 2021'deki turnuvanın 2022'nin ocak ayında gerçekleştirileceği duyuruldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yarı final aşamasında ertelenen CAF 2020 Şampiyonlar Ligi maçlarının tek maç eleme usulüyle Kamerun'da, Konfederasyon Kupası karşılaşmalarının ise Fas'ta oynanacağı belirtildi.

2020 Kadınlar Afrika Uluslar Kupası'nın ise iptal edildiği kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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