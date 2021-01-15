  • BIST 1.538
  • Altın 440,812
  • Dolar 7,3985
  • Euro 8,9691
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 3 °C
»

2021 Dakar Rallisi'nin şampiyonları belli oldu

2021 Dakar Rallisi'ni, otomobil kategorisinde Fransız Stephane Peterhansel, motosiklet sınıfında Arjantinli Kevin Benavides kazandı.
2021 Dakar Rallisi'nin şampiyonları belli oldu

Suudi Arabistan'da düzenlenen 43. Dakar Rallisi, Yanbu limanı ile Cidde kenti arasındaki 200 kilometrelik parkurda yapılan 12. etapla sona erdi.

Otomobil sınıfında birinciliği, 2 saat 17 dakika 33 saniyelik derecesiyle X-Raid Mini takımından Carlos Sainz elde etti.

Genel klasman lideri olarak geldiği etabı 3. sırada bitiren Sainz'ın takım arkadaşı Stephane Peterhansel, 44 saat 27 dakika 11 saniyelik toplam zamanıyla kariyerinde 8. kez şampiyon oldu. 55 yaşındaki pilotun motosiklet kategorisinde de 6 şampiyonluğu bulunuyor.

Mücadeleyi Peterhansel'in 14 dakika 51 saniye arkasında tamamlayan Nasser el-Attiyah (Toyota Gazoo), 2'nci, liderin 1 saat 1 dakika 57 saniye gerisindeki son şampiyon Sainz ise 3. sırayı aldı.

Motosiklette zafer Benavides'in
Motosiklet kategorisinde ise etabı, 2 saat 17 dakika 2 saniyelik derecesiyle Monster Energy Honda'dan Ricky Brabec kazandı.

Etabı 2. sırada tamamlayan bir diğer Monster Energy Honda sürücüsü Kevin Benavides, 47 saat 18 dakika 14 saniyelik toplam süresiyle kariyerinin ilk Dakar Rallisi şampiyonluğuna ulaştı.

Genel klasmanda 2. sırayı, takım arkadaşının 4 dakika 56 saniye uzağındaki Brabec, 3. sırayı da liderin 15 dakika 57 saniye arkasındaki Sam Sunderland (Red Bull KTM) elde etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dakar Rallisi'nde kaza yapan motosikletçi Cherpin öldü15 Ocak 2021 Cuma 13:46
  • Giresun'da Çotanak Stadı için geri sayım başladı15 Ocak 2021 Cuma 13:45
  • Mahkemeden flaş Galatasaray kararı15 Ocak 2021 Cuma 12:32
  • Burs ve kredi başvurularında ek süre tanındı15 Ocak 2021 Cuma 12:16
  • Medipol Başakşehir yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek15 Ocak 2021 Cuma 11:13
  • Göztepe, Konyaspor deplasmanında puan arayacak15 Ocak 2021 Cuma 11:12
  • Göztepe, Konyaspor deplasmanında puan arayacak15 Ocak 2021 Cuma 10:57
  • Medipol Başakşehir yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek15 Ocak 2021 Cuma 10:55
  • NBA'de 76ers Heat'i mağlup etti15 Ocak 2021 Cuma 10:55
  • İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid'i eleyen Athletic Bilbao finale yükseldi15 Ocak 2021 Cuma 09:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti