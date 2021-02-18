2021 Dini Günler, Dini Bayramlar Takvimi

2021 üç aylar başlangıcı ne zaman? 2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2021 Regaip Kandili hangi gün, 2021 Miraç Kandili hangi gün, 2021 Berat Kandili hangi gün, 2021 Mevlid Kandili hangi gün, 2021 Kadir gecesi hangi gün? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ne zaman? Hicri yılbaşı ne zaman? Aşure günü ne zaman? Diyanet dini günler 2021
Vatandaşlar 2021 yılında dini günler ne zaman? diye merak ediyor. İşte Diyanet'in resmi sitesinden aldığımız bilgilere göre:
2021 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ
HİCRİ TARİHLER
MİLADİ TARİHLER
GÜN
AY
YIL
GÜN
AY-YIL
HAF.GÜN
DİNİ GÜNLER
1
C.AHİR
1442
14
OCAK-2021
PERŞEMBE
........
1
RECEB
1442
13
ŞUBAT-2021
CUMARTESİ
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
6
RECEB
1442
18
ŞUBAT-2021
PERŞEMBE
REGAİB KANDİLİ
26
RECEB
1442
10
MART-2021
ÇARŞAMBA
MİRAC KANDİLİ
1
ŞABAN
1442
14
MART-2021
PAZAR
...........
14
ŞABAN
1442
27
MART-2021
CUMARTESİ
BERAT KANDİLİ
1
RAMAZAN
1442
13
NİSAN-2021
SALI
RAMAZAN BAŞLANGICI
26
RAMAZAN
1442
08
MAYIS-2021
CUMARTESİ
KADİR GECESİ
30
RAMAZAN
1442
12
MAYIS-2021
ÇARŞAMBA
AREFE
1
ŞEVVAL
1442
13
MAYIS-2021
PERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2
ŞEVVAL
1442
14
MAYIS-2021
CUMA
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3
ŞEVVAL
1442
15
MAYIS-2021
CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
1
ZİLKADE
1442
11
HAZİRAN-2021
CUMA
........
1
ZİLHİCCE
1442
11
TEMMUZ-2021
PAZAR
........
9
ZİLHİCCE
1442
19
TEMMUZ-2021
PAZARTESİ
AREFE
10
ZİLHİCCE
1442
20
TEMMUZ-2021
SALI
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
11
ZİLHİCCE
1442
21
TEMMUZ-2021
ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
12
ZİLHİCCE
1442
22
TEMMUZ-2021
PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
13
ZİLHİCCE
1442
23
TEMMUZ-2021
CUMA
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
1
MUHARREM
1443
9
AĞUSTOS-2021
PAZARTESİ
HİCRİ YILBAŞI
10
MUHARREM
1443
18
AĞUSTOS-2021
ÇARŞAMBA
AŞURE GÜNÜ
1
SAFER
1443
08
EYLÜL-2021
ÇARŞAMBA
........
1
R.EVVEL
1443
07
EKİM-2021
PERŞEMBE
........
11
R.EVVEL
1443
17
EKİM-2021
PAZAR
MEVLİD KANDİLİ
1
R.AHİR
1443
06
KASIM-2021
CUMARTESİ
........
1
C.EVVEL
1443
05
ARALIK-2021
PAZAR
........
Miraç Kandili, Miraç ne demektir? Miraç Gecesi’nin önemi nedir?
Miraç: merdiven demektir. Peygamber efendimizin göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gecedir. Recep’in 27. Gecesidir. İsra suresinin ilk ayeti kerimesinde Miraç bildirilmektedir.
Peygamber efendimiz, bir anda cenneti ve cehennemi gezip gelmiş ve akıl erdirememiştir.
Kadir Gecesi, Kadir Gecesi’nde ne oldu? Kadir Gecesinin Anlam ve Önemi Nedir?
Kur’an-ı Kerim Peygamber efendimize bu gece inmeye başlamıştır. Kur’an’ın indirildiği Kadir Gecesi’nden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir, ‘azamet ve şeref’ demektir. Kadir Suresi’nde Kur’an’ın Kadir Gecesi’nde indirildiğinden, Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğundan, Kadir Gecesi’nin rahmet ve berekete vesile olduğundan, bu sebeple insanlık için taşıdığı değerden bahsedilir.
Kadir gecesi, yüce Allah’ın insanlığa kurtuluş çağrısı olarak gönderdiği Kur'an’ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.
Bu geceyi ibadetle geçirenin geçmiş günahları affedilir. Edilen hiçbir dua geri çevrilmez. Hava ne soğuk, ne sıcaktır. Kadir gecesinde köpek sesi duyulmadığı, havanın açık ve bulutsuz olduğu rivayet edilir. Kadir Gecesi’nde Cebrail başta olmak üzere tüm melekler yer yüzüne iner. İnsanlarla melekler arasında engel kalmaz.
Ramazan Ayı'nın 27. gecesi olduğu düşünülse de hangi gün olduğu kesin olarak bilinmemektedir ve Peygamber efendimiz Kadir Gecesi'ni Ramazan Ayı’nın son 10 günü arayınız diye buyurmuştur.
Berat Kandili, Berat Kandili Nedir, Önemi Nedir? Şaban Ayı…
Şaban Ayı'nın 14'ünü 15'ine bağlayan gecedir. Berat Kandili'nde af dileyen olursa affedilir, sıkıntıya düşüp de kurtuluş isteyen olursa kurtuluş verilir.
Bu gece mübarek ve feyizli bir gecedir. Kulların günahlarının affedilmesi ve temize çıkmaları sebebi ile 'Beraet' denilmiştir... Günümüzde Berat olarak söylenir. Berat, bir zorluktan kurtulmak anlamındadır. Bu günün gündüzünü oruçlu geçirmek güzeldir.
Her önemli iş bu gecede ayırt edilir,
O gecedeki ibadetin önemi büyüktür,
İlahi rahmet yayılır,
Mağfiret gecesidir,
O gece Peygamber efendimize şefaat hakkının tamamı verilmiştir.
Regaip Kandili, Regaip ne demektir? Regaip Kandili'nin Anlam ve Önemi Nedir? Recep Ayı…
Hicri takvime göre Recep Ayı’nın ilk perşembesini cuma gününe bağlayan gecesi Regaip Kandili'dir. Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır.
Nihat Hatipoğlu'na göre "Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Bu geceye ismini melekler vermiştir.
Her cuma kıymetlidir ama bu iki kıymetli gece aynı güne denk gelince daha kıymetlidir. Bugün kılınan namaz, tutulan oruç, verilen sadaka gibi ibadetlere sayısız sevaplar verilir. Regaip Gecesi’nde kuranı kerim okuyan, oruç tutan, tesbih çeken kişiler çok sevap kazanır. Recep ayında oruç tutmak çok faziletlidir. Peygamber efendimizin Ramazan Ayı’ndan sonra en çok oruç tuttuğu ay Recep Ayı’dır.
Her kim Recep Ayı’nın ilk günü Allah için oruç tutarsa cenneti kesinleştirir. Ortasından veya son günü tutarsa Allah onu tüm tanıdıklarına şefaatçi kılar.
Her kim Recep Ayı’nın ilk perşembesi oruç tutarsa, onu cennete koyması Allah üzerine hak olmuştur.
Mevlid Kandili, Mevlid ne demektir, Mevlid Kandili'nin Anlam ve Önemi Nedir?
Bu gece sevgili sultanın Allah nebisinin, sonsuzluk peygamberinin, insanlığın en çıkmaza düştüğü, en daraldığı yerde alemlere rahmet gibi doğan, dünyaya ışık veren peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günüdür.
Mevlid, doğum anlamına gelmektedir.
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