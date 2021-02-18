2021 Dini Günler, Dini Bayramlar Takvimi

2021 üç aylar ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan ayı ne zaman? 2021 Regaip Kandili, 2021 Miraç Kandili, 2021 Berat Kandili, 2021 Mevlid Kandili, 2021 Kadir gecesi hangi gün? diye merak ediliyor. 2021 Dini Günler Listesi, Takvimi...

2021 üç aylar başlangıcı ne zaman? 2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2021 Regaip Kandili hangi gün, 2021 Miraç Kandili hangi gün, 2021 Berat Kandili hangi gün, 2021 Mevlid Kandili hangi gün, 2021 Kadir gecesi hangi gün? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ne zaman? Hicri yılbaşı ne zaman? Aşure günü ne zaman? Diyanet dini günler 2021

Vatandaşlar 2021 yılında dini günler ne zaman? diye merak ediyor. İşte Diyanet'in resmi sitesinden aldığımız bilgilere göre:

2021 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ

HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER 1 C.AHİR 1442 14 OCAK-2021 PERŞEMBE ........ 1 RECEB 1442 13 ŞUBAT-2021 CUMARTESİ ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 6 RECEB 1442 18 ŞUBAT-2021 PERŞEMBE REGAİB KANDİLİ 26 RECEB 1442 10 MART-2021 ÇARŞAMBA MİRAC KANDİLİ 1 ŞABAN 1442 14 MART-2021 PAZAR ........... 14 ŞABAN 1442 27 MART-2021 CUMARTESİ BERAT KANDİLİ 1 RAMAZAN 1442 13 NİSAN-2021 SALI RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1442 08 MAYIS-2021 CUMARTESİ KADİR GECESİ 30 RAMAZAN 1442 12 MAYIS-2021 ÇARŞAMBA AREFE 1 ŞEVVAL 1442 13 MAYIS-2021 PERŞEMBE RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1442 14 MAYIS-2021 CUMA RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1442 15 MAYIS-2021 CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) 1 ZİLKADE 1442 11 HAZİRAN-2021 CUMA ........ 1 ZİLHİCCE 1442 11 TEMMUZ-2021 PAZAR ........ 9 ZİLHİCCE 1442 19 TEMMUZ-2021 PAZARTESİ AREFE 10 ZİLHİCCE 1442 20 TEMMUZ-2021 SALI KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 11 ZİLHİCCE 1442 21 TEMMUZ-2021 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 12 ZİLHİCCE 1442 22 TEMMUZ-2021 PERŞEMBE KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 13 ZİLHİCCE 1442 23 TEMMUZ-2021 CUMA KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 1 MUHARREM 1443 9 AĞUSTOS-2021 PAZARTESİ HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1443 18 AĞUSTOS-2021 ÇARŞAMBA AŞURE GÜNÜ 1 SAFER 1443 08 EYLÜL-2021 ÇARŞAMBA ........ 1 R.EVVEL 1443 07 EKİM-2021 PERŞEMBE ........ 11 R.EVVEL 1443 17 EKİM-2021 PAZAR MEVLİD KANDİLİ 1 R.AHİR 1443 06 KASIM-2021 CUMARTESİ ........ 1 C.EVVEL 1443 05 ARALIK-2021 PAZAR ........

Miraç Kandili, Miraç ne demektir? Miraç Gecesi’nin önemi nedir?

Miraç: merdiven demektir. Peygamber efendimizin göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gecedir. Recep’in 27. Gecesidir. İsra suresinin ilk ayeti kerimesinde Miraç bildirilmektedir.

Peygamber efendimiz, bir anda cenneti ve cehennemi gezip gelmiş ve akıl erdirememiştir.

Kadir Gecesi, Kadir Gecesi’nde ne oldu? Kadir Gecesinin Anlam ve Önemi Nedir?

Kur’an-ı Kerim Peygamber efendimize bu gece inmeye başlamıştır. Kur’an’ın indirildiği Kadir Gecesi’nden bahsedildiği için bu sureye Kadir Suresi denmiştir. Kadir, ‘azamet ve şeref’ demektir. Kadir Suresi’nde Kur’an’ın Kadir Gecesi’nde indirildiğinden, Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğundan, Kadir Gecesi’nin rahmet ve berekete vesile olduğundan, bu sebeple insanlık için taşıdığı değerden bahsedilir.

Kadir gecesi, yüce Allah’ın insanlığa kurtuluş çağrısı olarak gönderdiği Kur'an’ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.

Bu geceyi ibadetle geçirenin geçmiş günahları affedilir. Edilen hiçbir dua geri çevrilmez. Hava ne soğuk, ne sıcaktır. Kadir gecesinde köpek sesi duyulmadığı, havanın açık ve bulutsuz olduğu rivayet edilir. Kadir Gecesi’nde Cebrail başta olmak üzere tüm melekler yer yüzüne iner. İnsanlarla melekler arasında engel kalmaz.

Ramazan Ayı'nın 27. gecesi olduğu düşünülse de hangi gün olduğu kesin olarak bilinmemektedir ve Peygamber efendimiz Kadir Gecesi'ni Ramazan Ayı’nın son 10 günü arayınız diye buyurmuştur.

Berat Kandili, Berat Kandili Nedir, Önemi Nedir? Şaban Ayı…

Şaban Ayı'nın 14'ünü 15'ine bağlayan gecedir. Berat Kandili'nde af dileyen olursa affedilir, sıkıntıya düşüp de kurtuluş isteyen olursa kurtuluş verilir.

Bu gece mübarek ve feyizli bir gecedir. Kulların günahlarının affedilmesi ve temize çıkmaları sebebi ile 'Beraet' denilmiştir... Günümüzde Berat olarak söylenir. Berat, bir zorluktan kurtulmak anlamındadır. Bu günün gündüzünü oruçlu geçirmek güzeldir.

Her önemli iş bu gecede ayırt edilir,

O gecedeki ibadetin önemi büyüktür,

İlahi rahmet yayılır,

Mağfiret gecesidir,

O gece Peygamber efendimize şefaat hakkının tamamı verilmiştir.

Regaip Kandili, Regaip ne demektir? Regaip Kandili'nin Anlam ve Önemi Nedir? Recep Ayı…

Hicri takvime göre Recep Ayı’nın ilk perşembesini cuma gününe bağlayan gecesi Regaip Kandili'dir. Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır.

Nihat Hatipoğlu'na göre "Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Bu geceye ismini melekler vermiştir.

Her cuma kıymetlidir ama bu iki kıymetli gece aynı güne denk gelince daha kıymetlidir. Bugün kılınan namaz, tutulan oruç, verilen sadaka gibi ibadetlere sayısız sevaplar verilir. Regaip Gecesi’nde kuranı kerim okuyan, oruç tutan, tesbih çeken kişiler çok sevap kazanır. Recep ayında oruç tutmak çok faziletlidir. Peygamber efendimizin Ramazan Ayı’ndan sonra en çok oruç tuttuğu ay Recep Ayı’dır.

Her kim Recep Ayı’nın ilk günü Allah için oruç tutarsa cenneti kesinleştirir. Ortasından veya son günü tutarsa Allah onu tüm tanıdıklarına şefaatçi kılar.

Her kim Recep Ayı’nın ilk perşembesi oruç tutarsa, onu cennete koyması Allah üzerine hak olmuştur.

Mevlid Kandili, Mevlid ne demektir, Mevlid Kandili'nin Anlam ve Önemi Nedir?

Bu gece sevgili sultanın Allah nebisinin, sonsuzluk peygamberinin, insanlığın en çıkmaza düştüğü, en daraldığı yerde alemlere rahmet gibi doğan, dünyaya ışık veren peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günüdür.

Mevlid, doğum anlamına gelmektedir.

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