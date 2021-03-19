En fazla nüfus hangi kıtada? Dünya’da en fazla insana ev sahipliği yapan kıta Asya, Dünya nüfusunun bugün yaklaşık yüzde 60'ı Asya'da, yüzde 15'i Afrika'da, yüzde 10'u Avrupa'da, yüzde 8'i Latin Amerika ve Karayipler'de ve geriye kalanı ise Kuzey Amerika ve Okyanusya'da yaşıyor.
Hindistan nüfusu Çin’i geçti mi? İki ülke şu anda dünya nüfusunun yüzde 38’ini oluşturuyor. Çin’de 1.406.676.560 milyar kişi yaşarken, Hindistan’ın nüfusuysa 1.373.419.888 milyar insan buluyor.
2021 Dünya nüfus sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? 2021 Türkiye'nin nüfusu kaç? 2021 Dünya nüfus sıralamalarında Çin 1’nci sırada yer alıyor, Türkiye son verilere göre 16’nci sırada yer alıyor. Diğer ülkelerin sıralaması şu şekilde;
2021 Dünya nüfusu kaç? 2021 Çin’in nüfusu kaç?
2021 Afganistan nüfusu: 38.928.346
2021 Almanya nüfusu: 83.122.889
2021 Amerika Birleşik Devletleri nüfusu: 331.176.646
2021 Amerikan Samoası nüfusu: 55.212
2021 Andorra nüfusu: 77.543
2021 Angola nüfusu: 29.784.193
2021 Arjantin nüfusu: 45.376.763
2021 Arnavutluk nüfusu: 2.854.191
2021 Aruba nüfusu: 110.292
2021 Avustralya nüfusu: 25.522.100
2021 Avusturya nüfusu: 8.933.300
2021 Azerbaycan nüfusu: 9.981.400
2021 Bahamalar nüfusu: 373.480
2021 Bahreyn nüfusu: 1.483.756
2021 Bangladeş nüfusu: 170.172.240
2021 Barbados nüfusu: 274.633
2021 Batı Şeria ve Gazze (Filistin) nüfusu: 4.952.168
2021 Belarus nüfusu: 9.452.000
2021 Belçika nüfusu: 11.556.142
2021 Belize nüfusu: 419.199
2021 Benin nüfusu: 11.485.044
2021 Bermuda nüfusu: 65.391
2021 Bhutan nüfusu: 768.577
2021 Birleşik Arap Emirlikleri nüfusu: 9.366.800
2021 Bolivya nüfusu: 11.633.371
2021 Bosna Hersek nüfusu: 3.415.752
2021 Botsvana nüfusu: 2.352.000
2021 Brezilya nüfusu: 212.748.873
2021 Brunei nüfusu: 460.000
2021 Bulgaristan nüfusu: 6.951.482
2021 Burkina Faso nüfusu: 20.903.000
2021 Burundi nüfusu: 11.891.000
2021 Çad nüfusu: 12.448.175
2021 Cayman Adaları nüfusu: 60.413
2021 Çek Cumhuriyeti nüfusu: 10.693.939
2021 Cezayir nüfusu: 43.000.000
2021 Cibuti nüfusu: 994.017
2021 Çin nüfusu: 1.406.676.560
2021 Danimarka nüfusu: 5.840.045
2021 Doğu Timor nüfusu: 1.167.242
2021 Dominik Cumhuriyeti nüfusu: 11.107.000
2021 Dominika nüfusu: 71.625
2021 Ekvador nüfusu: 17.643.000
2021 Ekvator Ginesi nüfusu: 1.222.442
2021 El Salvador nüfusu: 6.486.000
2021 Endonezya nüfusu: 269.603.400
2021 Eritre nüfusu: 5.750.433
2021 Ermenistan nüfusu: 2.959.000
2021 Estonya nüfusu: 1.329.000
2021 Etiyopya nüfusu: 109.224.414
2021 Faroe Adaları nüfusu: 52.119
2021 Fas nüfusu: 36.471.000
2021 Fiji nüfusu: 899.172
2021 Fildişi Sahili nüfusu: 25.069.230
2021 Filipinler nüfusu: 107.288.150
2021 Finlandiya nüfusu: 5.536.146
2021 Fransa nüfusu: 65.124.000
2021 Fransız Polinezyası nüfusu: 277.939
2021 Gabon nüfusu: 2.119.275
2021 Gambiya nüfusu: 2.157.846
2021 Gana nüfusu: 31.072.940
2021 Gine nüfusu: 12.414.293
2021 Grenada nüfusu: 110.566
2021 Grönland nüfusu: 56.000
2021 Guam nüfusu: 162.742
2021 Guatemala nüfusu: 17.916.000
2021 Gürcistan nüfusu: 3.723.000
2021 Guyana nüfusu: 744.962
2021 Haiti nüfusu: 11.123.178
2021 Hindistan nüfusu: 1.373.419.888
2021 Hırvatistan nüfusu: 4.065.253
2021 Hollanda nüfusu: 17.407.585
2021 Hong Kong nüfusu: 7.507.400
2021 İngiltere (Büyük Britanya) nüfusu: 66.797.000
2021 Irak nüfusu: 39.846.636
2021 İran nüfusu: 82.914.000
2021 İrlanda nüfusu: 4.921.500
2021 İspanya nüfusu: 47.329.981
2021 İsrail nüfusu: 9.139.000
2021 İsveç nüfusu: 10.377.781
2021 İsviçre nüfusu: 8.603.900
2021 İtalya nüfusu: 60.244.639
2021 İzlanda nüfusu: 364.000
2021 Jamaika nüfusu: 2.840.000
2021 Japonya nüfusu: 126.265.000
2021 Kamboçya nüfusu: 16.719.000
2021 Kamerun nüfusu: 22.709.892
2021 Kanada nüfusu: 36.286.425
2021 Karadağ nüfusu: 622.028
2021 Karayip nüfusu: 6.964.458
2021 Katar nüfusu: 2.338.085
2021 Kazakistan nüfusu: 18.632.000
2021 Kenya nüfusu: 47.564.296
2021 Kıbrıs nüfusu: 888.000
2021 Kırgız Cumhuriyeti nüfusu: 6.523.000
2021 Kiribati nüfusu: 119.940
2021 Kolombiya nüfusu: 48.258.494
2021 Komorlar nüfusu: 717.503
2021 Kongo Cumhuriyeti nüfusu: 65.705.093
2021 Kuzey Kore nüfusu: 51.245.707
2021 Güney Kore nüfusu: 51.245.707
2021 Kosova nüfusu: 1.788.891
2021 Kosta Rika nüfusu: 5.058.000
2021 Küba nüfusu: 11.193.000
2021 Kuveyt nüfusu: 4.464.521
2021 Kuzey Mariana Adaları nüfusu: 53.305
2021 Lübnan nüfusu: 5.469.612
2021 Letonya nüfusu: 2.795.000
2021 Liberiya nüfusu: 4.564.717
2021 Libya nüfusu: 6.777.452
2021 Lihtenştayn nüfusu: 38.378
2021 Litvanya nüfusu: 2.795.000
2021 Lüksemburg nüfusu: 626.100
2021 Madagaskar nüfusu: 22.293.914
2021 Makedonya nüfusu: 2.076.694
2021 Malavi nüfusu: 16.832.910
2021 Maldivler nüfusu: 383.000
2021 Malezya nüfusu: 32.730.000
2021 Mali nüfusu: 17.319.000
2021 Malta nüfusu: 514.600
2021 Marshall Adaları nüfusu: 52.555
2021 Meksika nüfusu: 127.792.286
2021 Mikronezya nüfusu: 105.830
2021 Mısır nüfusu: 99.800.000
2021 Moğolistan nüfusu: 3.358.800
2021 Moldova nüfusu: 2.663.251
2021 Monako nüfusu: 37.308
2021 Moritanya nüfusu: 3.782.701
2021 Mozambik nüfusu: 26.423.623
2021 Myanmar nüfusu: 52.916.691
2021 Namibya nüfusu: 2.324.388
2021 Nepal nüfusu: 28.431.494
2021 Nijer nüfusu: 19.865.066
2021 Nijerya nüfusu: 206.139.587
2021 Nikaragua nüfusu: 6.625.000
2021 Norveç nüfusu: 5.367.580
2021 Orta Afrika Cumhuriyeti nüfusu: 4.525.209
2021 Özbekistan nüfusu: 34.558.900
2021 Pakistan nüfusu: 220.892.331
2021 Panama nüfusu: 4.037.043
2021 Papua Yeni Gine nüfusu: 8.151.300
2021 Paraguay nüfusu: 7.133.000
2021 Peru nüfusu: 32.950.000
2021 Polonya nüfusu: 38.268.000
2021 Portekiz nüfusu: 10.302.674
2021 Porto Riko nüfusu: 3.474.182
2021 Romanya nüfusu: 19.320.000
2021 Ruanda nüfusu: 11.533.445
2021 Rusya Federasyonu nüfusu: 146.748.590
2021 Samoa nüfusu: 192.126
2021 San Marino nüfusu: 34.006
2021 Senegal nüfusu: 14.799.859
2021 Şili nüfusu: 19.116.000
2021 Singapur nüfusu: 5.703.600
2021 Sırbistan nüfusu: 6.945.235
2021 Slovak Cumhuriyeti nüfusu: 5.458.000
2021 Slovenya nüfusu: 2.089.310
2021 Solomon Adaları nüfusu: 639.157
2021 Somali nüfusu: 10.195.134
2021 Sri Lanka nüfusu: 21.803.000
2021 Sudan nüfusu: 39.647.621
2021 Surinam nüfusu: 567.291
2021 Suriye nüfusu: 19.454.263
2021 Suudi Arabistan nüfusu: 34.218.169
2021 Tacikistan nüfusu: 8.451.600
2021 Tanzanya nüfusu: 50.142.938
2021 Tayland nüfusu: 66.558.935
2021 Togo nüfusu: 6.642.928
2021 Tonga nüfusu: 100.745
2021 Trinidad ve Tobago nüfusu: 1.353.895
2021 Tunus nüfusu: 11.818.619
2021 Türkiye nüfusu: 83.614.362
2021 Türkmenistan nüfusu: 5.172.931
2021 Tuvalu nüfusu: 10.100
2021 Uganda nüfusu: 36.560.700
2021 Ukrayna nüfusu: 41.902.000
2021 Umman nüfusu: 4.414.051
2021 Ürdün nüfusu: 10.554.000
2021 Uruguay nüfusu: 3.518.000
2021 Vanuatu nüfusu: 272.459
2021 Venezuela nüfusu: 28.436.000
2021 Vietnam nüfusu: 97.339.000
2021 Virgin Adaları (ABD) nüfusu: 105.275
2021 Yemen Cumhuriyeti nüfusu: 25.235.079
2021 Yeni Kaledonya nüfusu: 274.579
2021 Yeni Zelanda nüfusu: 5.084.300
2021 Yunanistan nüfusu: 10.718.565
2021 Zambiya nüfusu: 14.075.099
2021 Zimbabve nüfusu: 14.240.168
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