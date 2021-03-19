Dünya nüfusu 2021 yılı ile birlikte 7.510.705.517 milyara ulaşarak hızlı artışını sürdürmeye devam etti.

En fazla nüfus hangi kıtada? Dünya’da en fazla insana ev sahipliği yapan kıta Asya, Dünya nüfusunun bugün yaklaşık yüzde 60'ı Asya'da, yüzde 15'i Afrika'da, yüzde 10'u Avrupa'da, yüzde 8'i Latin Amerika ve Karayipler'de ve geriye kalanı ise Kuzey Amerika ve Okyanusya'da yaşıyor.

Hindistan nüfusu Çin’i geçti mi? İki ülke şu anda dünya nüfusunun yüzde 38’ini oluşturuyor. Çin’de 1.406.676.560 milyar kişi yaşarken, Hindistan’ın nüfusuysa 1.373.419.888 milyar insan buluyor.

2021 Dünya nüfus sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? 2021 Türkiye'nin nüfusu kaç? 2021 Dünya nüfus sıralamalarında Çin 1’nci sırada yer alıyor, Türkiye son verilere göre 16’nci sırada yer alıyor. Diğer ülkelerin sıralaması şu şekilde;

2021 Dünya nüfusu kaç? 2021 Çin’in nüfusu kaç?

2021 Afganistan nüfusu: 38.928.346

2021 Almanya nüfusu: 83.122.889

2021 Amerika Birleşik Devletleri nüfusu: 331.176.646

2021 Amerikan Samoası nüfusu: 55.212

2021 Andorra nüfusu: 77.543

2021 Angola nüfusu: 29.784.193

2021 Arjantin nüfusu: 45.376.763

2021 Arnavutluk nüfusu: 2.854.191

2021 Aruba nüfusu: 110.292

2021 Avustralya nüfusu: 25.522.100

2021 Avusturya nüfusu: 8.933.300

2021 Azerbaycan nüfusu: 9.981.400

2021 Bahamalar nüfusu: 373.480

2021 Bahreyn nüfusu: 1.483.756

2021 Bangladeş nüfusu: 170.172.240

2021 Barbados nüfusu: 274.633

2021 Batı Şeria ve Gazze (Filistin) nüfusu: 4.952.168

2021 Belarus nüfusu: 9.452.000

2021 Belçika nüfusu: 11.556.142

2021 Belize nüfusu: 419.199

2021 Benin nüfusu: 11.485.044

2021 Bermuda nüfusu: 65.391

2021 Bhutan nüfusu: 768.577

2021 Birleşik Arap Emirlikleri nüfusu: 9.366.800

2021 Bolivya nüfusu: 11.633.371

2021 Bosna Hersek nüfusu: 3.415.752

2021 Botsvana nüfusu: 2.352.000

2021 Brezilya nüfusu: 212.748.873

2021 Brunei nüfusu: 460.000

2021 Bulgaristan nüfusu: 6.951.482

2021 Burkina Faso nüfusu: 20.903.000

2021 Burundi nüfusu: 11.891.000

2021 Çad nüfusu: 12.448.175

2021 Cayman Adaları nüfusu: 60.413

2021 Çek Cumhuriyeti nüfusu: 10.693.939

2021 Cezayir nüfusu: 43.000.000

2021 Cibuti nüfusu: 994.017

2021 Çin nüfusu: 1.406.676.560



2021 Danimarka nüfusu: 5.840.045

2021 Doğu Timor nüfusu: 1.167.242

2021 Dominik Cumhuriyeti nüfusu: 11.107.000

2021 Dominika nüfusu: 71.625

2021 Ekvador nüfusu: 17.643.000

2021 Ekvator Ginesi nüfusu: 1.222.442

2021 El Salvador nüfusu: 6.486.000

2021 Endonezya nüfusu: 269.603.400

2021 Eritre nüfusu: 5.750.433

2021 Ermenistan nüfusu: 2.959.000

2021 Estonya nüfusu: 1.329.000

2021 Etiyopya nüfusu: 109.224.414

2021 Faroe Adaları nüfusu: 52.119

2021 Fas nüfusu: 36.471.000

2021 Fiji nüfusu: 899.172

2021 Fildişi Sahili nüfusu: 25.069.230

2021 Filipinler nüfusu: 107.288.150

2021 Finlandiya nüfusu: 5.536.146

2021 Fransa nüfusu: 65.124.000

2021 Fransız Polinezyası nüfusu: 277.939

2021 Gabon nüfusu: 2.119.275

2021 Gambiya nüfusu: 2.157.846

2021 Gana nüfusu: 31.072.940

2021 Gine nüfusu: 12.414.293

2021 Grenada nüfusu: 110.566

2021 Grönland nüfusu: 56.000

2021 Guam nüfusu: 162.742

2021 Guatemala nüfusu: 17.916.000

2021 Gürcistan nüfusu: 3.723.000

2021 Guyana nüfusu: 744.962

2021 Haiti nüfusu: 11.123.178

2021 Hindistan nüfusu: 1.373.419.888



2021 Hırvatistan nüfusu: 4.065.253

2021 Hollanda nüfusu: 17.407.585

2021 Hong Kong nüfusu: 7.507.400

2021 İngiltere (Büyük Britanya) nüfusu: 66.797.000

2021 Irak nüfusu: 39.846.636

2021 İran nüfusu: 82.914.000

2021 İrlanda nüfusu: 4.921.500

2021 İspanya nüfusu: 47.329.981

2021 İsrail nüfusu: 9.139.000

2021 İsveç nüfusu: 10.377.781

2021 İsviçre nüfusu: 8.603.900

2021 İtalya nüfusu: 60.244.639

2021 İzlanda nüfusu: 364.000

2021 Jamaika nüfusu: 2.840.000

2021 Japonya nüfusu: 126.265.000

2021 Kamboçya nüfusu: 16.719.000

2021 Kamerun nüfusu: 22.709.892

2021 Kanada nüfusu: 36.286.425

2021 Karadağ nüfusu: 622.028

2021 Karayip nüfusu: 6.964.458

2021 Katar nüfusu: 2.338.085

2021 Kazakistan nüfusu: 18.632.000

2021 Kenya nüfusu: 47.564.296

2021 Kıbrıs nüfusu: 888.000

2021 Kırgız Cumhuriyeti nüfusu: 6.523.000

2021 Kiribati nüfusu: 119.940

2021 Kolombiya nüfusu: 48.258.494

2021 Komorlar nüfusu: 717.503

2021 Kongo Cumhuriyeti nüfusu: 65.705.093

2021 Kuzey Kore nüfusu: 51.245.707

2021 Güney Kore nüfusu: 51.245.707

2021 Kosova nüfusu: 1.788.891

2021 Kosta Rika nüfusu: 5.058.000

2021 Küba nüfusu: 11.193.000

2021 Kuveyt nüfusu: 4.464.521

2021 Kuzey Mariana Adaları nüfusu: 53.305

2021 Lübnan nüfusu: 5.469.612

2021 Letonya nüfusu: 2.795.000

2021 Liberiya nüfusu: 4.564.717

2021 Libya nüfusu: 6.777.452

2021 Lihtenştayn nüfusu: 38.378

2021 Litvanya nüfusu: 2.795.000

2021 Lüksemburg nüfusu: 626.100

2021 Madagaskar nüfusu: 22.293.914

2021 Makedonya nüfusu: 2.076.694

2021 Malavi nüfusu: 16.832.910

2021 Maldivler nüfusu: 383.000

2021 Malezya nüfusu: 32.730.000

2021 Mali nüfusu: 17.319.000

2021 Malta nüfusu: 514.600

2021 Marshall Adaları nüfusu: 52.555

2021 Meksika nüfusu: 127.792.286

2021 Mikronezya nüfusu: 105.830

2021 Mısır nüfusu: 99.800.000

2021 Moğolistan nüfusu: 3.358.800

2021 Moldova nüfusu: 2.663.251

2021 Monako nüfusu: 37.308

2021 Moritanya nüfusu: 3.782.701

2021 Mozambik nüfusu: 26.423.623

2021 Myanmar nüfusu: 52.916.691

2021 Namibya nüfusu: 2.324.388

2021 Nepal nüfusu: 28.431.494

2021 Nijer nüfusu: 19.865.066

2021 Nijerya nüfusu: 206.139.587

2021 Nikaragua nüfusu: 6.625.000

2021 Norveç nüfusu: 5.367.580

2021 Orta Afrika Cumhuriyeti nüfusu: 4.525.209

2021 Özbekistan nüfusu: 34.558.900

2021 Pakistan nüfusu: 220.892.331

2021 Panama nüfusu: 4.037.043

2021 Papua Yeni Gine nüfusu: 8.151.300

2021 Paraguay nüfusu: 7.133.000

2021 Peru nüfusu: 32.950.000

2021 Polonya nüfusu: 38.268.000

2021 Portekiz nüfusu: 10.302.674

2021 Porto Riko nüfusu: 3.474.182

2021 Romanya nüfusu: 19.320.000

2021 Ruanda nüfusu: 11.533.445

2021 Rusya Federasyonu nüfusu: 146.748.590

2021 Samoa nüfusu: 192.126

2021 San Marino nüfusu: 34.006

2021 Senegal nüfusu: 14.799.859

2021 Şili nüfusu: 19.116.000

2021 Singapur nüfusu: 5.703.600

2021 Sırbistan nüfusu: 6.945.235

2021 Slovak Cumhuriyeti nüfusu: 5.458.000

2021 Slovenya nüfusu: 2.089.310

2021 Solomon Adaları nüfusu: 639.157

2021 Somali nüfusu: 10.195.134

2021 Sri Lanka nüfusu: 21.803.000

2021 Sudan nüfusu: 39.647.621

2021 Surinam nüfusu: 567.291

2021 Suriye nüfusu: 19.454.263

2021 Suudi Arabistan nüfusu: 34.218.169

2021 Tacikistan nüfusu: 8.451.600

2021 Tanzanya nüfusu: 50.142.938

2021 Tayland nüfusu: 66.558.935

2021 Togo nüfusu: 6.642.928

2021 Tonga nüfusu: 100.745

2021 Trinidad ve Tobago nüfusu: 1.353.895

2021 Tunus nüfusu: 11.818.619

2021 Türkiye nüfusu: 83.614.362



2021 Türkmenistan nüfusu: 5.172.931

2021 Tuvalu nüfusu: 10.100

2021 Uganda nüfusu: 36.560.700

2021 Ukrayna nüfusu: 41.902.000

2021 Umman nüfusu: 4.414.051

2021 Ürdün nüfusu: 10.554.000

2021 Uruguay nüfusu: 3.518.000

2021 Vanuatu nüfusu: 272.459

2021 Venezuela nüfusu: 28.436.000

2021 Vietnam nüfusu: 97.339.000

2021 Virgin Adaları (ABD) nüfusu: 105.275

2021 Yemen Cumhuriyeti nüfusu: 25.235.079

2021 Yeni Kaledonya nüfusu: 274.579

2021 Yeni Zelanda nüfusu: 5.084.300

2021 Yunanistan nüfusu: 10.718.565

2021 Zambiya nüfusu: 14.075.099

2021 Zimbabve nüfusu: 14.240.168

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