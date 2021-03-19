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2021 Dünya Nüfusu

Dünya nüfusu 2021 yılı ile birlikte 7.510.705.517 milyara ulaşarak hızlı artışını sürdürmeye devam etti.
2021 Dünya Nüfusu

En fazla nüfus hangi kıtada? Dünya’da en fazla insana ev sahipliği yapan kıta Asya, Dünya nüfusunun bugün yaklaşık yüzde 60'ı Asya'da, yüzde 15'i Afrika'da, yüzde 10'u Avrupa'da, yüzde 8'i Latin Amerika ve Karayipler'de ve geriye kalanı ise Kuzey Amerika ve Okyanusya'da yaşıyor.

Hindistan nüfusu Çin’i geçti mi? İki ülke şu anda dünya nüfusunun yüzde 38’ini oluşturuyor. Çin’de 1.406.676.560 milyar kişi yaşarken, Hindistan’ın nüfusuysa 1.373.419.888 milyar insan buluyor.

2021 Dünya nüfus sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? 2021 Türkiye'nin nüfusu kaç? 2021 Dünya nüfus sıralamalarında Çin 1’nci sırada yer alıyor, Türkiye son verilere göre 16’nci sırada yer alıyor. Diğer ülkelerin sıralaması şu şekilde;

2021 Dünya nüfusu kaç? 2021 Çin’in nüfusu kaç?

2021 Afganistan nüfusu38.928.346
2021 Almanya nüfusu83.122.889
2021 Amerika Birleşik Devletleri nüfusu: 331.176.646
2021 Amerikan Samoası nüfusu55.212
2021 Andorra nüfusu77.543
2021 Angola nüfusu: 29.784.193
2021 Arjantin nüfusu: 45.376.763
2021 Arnavutluk nüfusu: 2.854.191
2021 Aruba nüfusu110.292
2021 Avustralya nüfusu25.522.100
2021 Avusturya nüfusu8.933.300
2021 Azerbaycan nüfusu: 9.981.400
2021 Bahamalar nüfusu: 373.480
2021 Bahreyn nüfusu1.483.756
2021 Bangladeş nüfusu170.172.240
2021 Barbados nüfusu274.633
2021 Batı Şeria ve Gazze (Filistin) nüfusu4.952.168
2021 Belarus nüfusu9.452.000
2021 Belçika nüfusu11.556.142
2021 Belize nüfusu419.199
2021 Benin nüfusu11.485.044
2021 Bermuda nüfusu: 65.391
2021 Bhutan nüfusu: 768.577
2021 Birleşik Arap Emirlikleri nüfusu: 9.366.800
2021 Bolivya nüfusu11.633.371
2021 Bosna Hersek nüfusu: 3.415.752
2021 Botsvana nüfusu2.352.000
2021 Brezilya nüfusu: 212.748.873
2021 Brunei nüfusu460.000
2021 Bulgaristan nüfusu: 6.951.482
2021 Burkina Faso nüfusu20.903.000
2021 Burundi nüfusu: 11.891.000
2021 Çad nüfusu12.448.175
2021 Cayman Adaları nüfusu: 60.413
2021 Çek Cumhuriyeti nüfusu: 10.693.939
2021 Cezayir nüfusu: 43.000.000
2021 Cibuti nüfusu: 994.017
2021 Çin nüfusu1.406.676.560

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2021 Danimarka nüfusu: 5.840.045
2021 Doğu Timor nüfusu1.167.242
2021 Dominik Cumhuriyeti nüfusu11.107.000
2021 Dominika nüfusu71.625
2021 Ekvador nüfusu17.643.000
2021 Ekvator Ginesi nüfusu1.222.442
2021 El Salvador nüfusu6.486.000
2021 Endonezya nüfusu269.603.400
2021 Eritre nüfusu5.750.433
2021 Ermenistan nüfusu: 2.959.000
2021 Estonya nüfusu1.329.000
2021 Etiyopya nüfusu109.224.414
2021 Faroe Adaları nüfusu52.119
2021 Fas nüfusu36.471.000
2021 Fiji nüfusu899.172
2021 Fildişi Sahili nüfusu25.069.230
2021 Filipinler nüfusu107.288.150
2021 Finlandiya nüfusu5.536.146
2021 Fransa nüfusu65.124.000
2021 Fransız Polinezyası nüfusu277.939
2021 Gabon nüfusu2.119.275
2021 Gambiya nüfusu2.157.846
2021 Gana nüfusu31.072.940
2021 Gine nüfusu12.414.293
2021 Grenada nüfusu110.566
2021 Grönland nüfusu56.000
2021 Guam nüfusu162.742
2021 Guatemala nüfusu17.916.000
2021 Gürcistan nüfusu: 3.723.000
2021 Guyana nüfusu744.962
2021 Haiti nüfusu11.123.178
2021 Hindistan nüfusu: 1.373.419.888

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2021 Hırvatistan nüfusu4.065.253
2021 Hollanda nüfusu17.407.585
2021 Hong Kong nüfusu7.507.400
2021 İngiltere (Büyük Britanya) nüfusu: 66.797.000
2021 Irak nüfusu: 39.846.636
2021 İran nüfusu82.914.000
2021 İrlanda nüfusu4.921.500
2021 İspanya nüfusu47.329.981
2021 İsrail nüfusu9.139.000
2021 İsveç nüfusu10.377.781
2021 İsviçre nüfusu8.603.900
2021 İtalya nüfusu60.244.639
2021 İzlanda nüfusu364.000
2021 Jamaika nüfusu2.840.000
2021 Japonya nüfusu: 126.265.000
2021 Kamboçya nüfusu16.719.000
2021 Kamerun nüfusu22.709.892
2021 Kanada nüfusu36.286.425
2021 Karadağ nüfusu622.028
2021 Karayip nüfusu6.964.458
2021 Katar nüfusu2.338.085
2021 Kazakistan nüfusu18.632.000
2021 Kenya nüfusu47.564.296
2021 Kıbrıs nüfusu888.000
2021 Kırgız Cumhuriyeti nüfusu6.523.000
2021 Kiribati nüfusu119.940
2021 Kolombiya nüfusu48.258.494
2021 Komorlar  nüfusu717.503
2021 Kongo Cumhuriyeti nüfusu65.705.093
2021 Kuzey Kore nüfusu51.245.707
2021 Güney Kore nüfusu51.245.707
2021 Kosova nüfusu1.788.891
2021 Kosta Rika nüfusu5.058.000
2021 Küba nüfusu11.193.000
2021 Kuveyt nüfusu4.464.521
2021 Kuzey Mariana Adaları nüfusu53.305
2021 Lübnan nüfusu5.469.612
2021 Letonya nüfusu2.795.000
2021 Liberiya nüfusu4.564.717
2021 Libya nüfusu6.777.452
2021 Lihtenştayn nüfusu38.378
2021 Litvanya nüfusu2.795.000
2021 Lüksemburg nüfusu626.100
2021 Madagaskar nüfusu22.293.914
2021 Makedonya nüfusu2.076.694
2021 Malavi nüfusu16.832.910
2021 Maldivler nüfusu383.000
2021 Malezya nüfusu32.730.000
2021 Mali nüfusu17.319.000
2021 Malta nüfusu514.600
2021 Marshall Adaları nüfusu52.555
2021 Meksika nüfusu: 127.792.286
2021 Mikronezya nüfusu105.830
2021 Mısır nüfusu99.800.000
2021 Moğolistan nüfusu3.358.800
2021 Moldova nüfusu2.663.251
2021 Monako nüfusu37.308
2021 Moritanya nüfusu3.782.701
2021 Mozambik nüfusu26.423.623
2021 Myanmar nüfusu52.916.691
2021 Namibya nüfusu2.324.388
2021 Nepal nüfusu28.431.494
2021 Nijer nüfusu   19.865.066
2021 Nijerya nüfusu206.139.587
2021 Nikaragua nüfusu6.625.000
2021 Norveç nüfusu5.367.580
2021 Orta Afrika Cumhuriyeti nüfusu4.525.209
2021 Özbekistan nüfusu34.558.900
2021 Pakistan nüfusu220.892.331
2021 Panama nüfusu4.037.043
2021 Papua Yeni Gine nüfusu8.151.300
2021 Paraguay nüfusu7.133.000
2021 Peru nüfusu32.950.000
2021 Polonya nüfusu38.268.000
2021 Portekiz nüfusu10.302.674
2021 Porto Riko nüfusu3.474.182
2021 Romanya nüfusu19.320.000
2021 Ruanda nüfusu11.533.445
2021 Rusya Federasyonu nüfusu146.748.590
2021 Samoa nüfusu192.126
2021 San Marino nüfusu34.006
2021 Senegal nüfusu14.799.859
2021 Şili nüfusu19.116.000
2021 Singapur nüfusu5.703.600
2021 Sırbistan nüfusu6.945.235
2021 Slovak Cumhuriyeti nüfusu5.458.000
2021 Slovenya nüfusu2.089.310
2021 Solomon Adaları nüfusu639.157
2021 Somali nüfusu10.195.134
2021 Sri Lanka nüfusu21.803.000
2021 Sudan nüfusu39.647.621
2021 Surinam nüfusu567.291
2021 Suriye nüfusu: 19.454.263
2021 Suudi Arabistan nüfusu34.218.169
2021 Tacikistan nüfusu8.451.600
2021 Tanzanya nüfusu50.142.938
2021 Tayland nüfusu66.558.935
2021 Togo nüfusu6.642.928
2021 Tonga nüfusu100.745
2021 Trinidad ve Tobago nüfusu1.353.895
2021 Tunus nüfusu11.818.619
2021 Türkiye nüfusu: 83.614.362

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2021 Türkmenistan nüfusu5.172.931
2021 Tuvalu nüfusu10.100
2021 Uganda nüfusu36.560.700
2021 Ukrayna nüfusu: 41.902.000
2021 Umman nüfusu4.414.051
2021 Ürdün nüfusu10.554.000
2021 Uruguay nüfusu3.518.000
2021 Vanuatu nüfusu272.459
2021 Venezuela nüfusu28.436.000
2021 Vietnam nüfusu97.339.000
2021 Virgin Adaları (ABD) nüfusu105.275
2021 Yemen Cumhuriyeti nüfusu25.235.079
2021 Yeni Kaledonya nüfusu274.579
2021 Yeni Zelanda nüfusu5.084.300
2021 Yunanistan nüfusu10.718.565
2021 Zambiya nüfusu14.075.099
2021 Zimbabve nüfusu14.240.168

 

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