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2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kalan takımlar belli oldu

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İsveç, Bosna Hersek, İspanya ve Rusya çeyrek finale yükseldi.
2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kalan takımlar belli oldu

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda, Türkiye'nin grup aşamasında elendiği turnuvanın son 16 turu, dört karşılaşmayla tamamlandı.

Rakiplerini mağlup eden İsveç, Bosna Hersek, İspanya ve Rusya son 16 turuna adını yazdıran takımlar oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

İtalya-İsveç: 46-64

Bosna Hersek- Hırvatistan: 80-69

İspanya-Karadağ: 78-51

Rusya-Slovenya: 93-75

Organizasyonda çeyrek final maçları, 23 Haziran Çarşamba günü oynanacak. Bu turda Belarus-İsveç, Fransa-Bosna Hersek, Sırbistan-İspanya ve Belçika-Rusya maçları oynanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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