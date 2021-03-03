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2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası kurasının torbaları açıklandı

Basketbolda 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi öncesi takımların yer alacağı torbalar belli oldu.
2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası kurasının torbaları açıklandı

Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre Türkiye, 8 Mart'ta İspanya'nın Valensiya şehrinde yapılacak kura çekimine 3. torbadan katılacak.

Takımların dörderli olarak dört gruba yerleştirileceği kura çekimi, FIBA’nın YouTube kanalından naklen yayımlanacak.

Elemelerde E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, en iyi 5 grup ikincisi arasına kalarak İspanya ile Fransa'nın 17-27 Haziran'da ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonaya katılma hakkı elde etmişti.

Kura çekiminde torbalar şu şekilde:

1. torba: İspanya, Fransa, Sırbistan, Belçika

2. torba: İsveç, Rusya, Slovenya, İtalya

3. torba: Belarus, Çekya, Karadağ, Türkiye

4 torba: Slovakya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Yunanistan

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