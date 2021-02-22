2021 Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı hangi tarihlere geliyor? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ne zaman? İnsanlar şimdiden merak ediyor. Sizler için araştırdık. İşte 2021 Ramazan Bayramı tarihi ve 2021 Kurban Bayramı tarihi...

2021 yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı hangi tarihlere geliyor? 2021 Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Dini Bayramlar ne zaman? diye İnsanlar şimdiden merak ediyor. Sizler için araştırdık. İşte 2021 Ramazan Bayramı tarihi ve 2021 Kurban Bayramı tarihi...

11 ayın sultanı olarak bilinen, bin aydan daha hayırlı olan, günahların affedildiği, dua kapılarının açıldığı 2021 Ramazan ayı şimdiden insanları heyecanlandırmaya başladı. Bu heyecanın ardından yaklaşacak olan 2021 Ramazan bayramı tatili kaç gün olacak? İşte 2021 dini tatil takvimi..

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2021 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

2021 Ramazan Bayramı Arefe Miladi Takvime göre 12 Mayıs 2021 Çarşamba

Hicri Takvime göre 30 RAMAZAN 1442

2021 Ramazan Bayramı 1. Gün Miladi Takvime göre 13 Mayıs 2021 Perşembe

Hicri Takvime göre 1 ŞEVVAL 1442

2021 Ramazan Bayramı 2. Gün Miladi Takvime göre 14 Mayıs 2021 Cuma

Hicri Takvime göre 2 ŞEVVAL 1442

2021 Ramazan Bayramı 3. Gün Miladi Takvime göre 15 Mayıs 2021 Cumartesi

Hicri Takvime göre 3 ŞEVVAL 1442

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 2021 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

2021 Kurban Bayramı Arefe Miladi Takvime göre 19 Temmuz 2021 Perşembe

Hicri Takvime göre 9 ZİLHİCCE 1442

2021 Kurban Bayramı 1. Gün Miladi Takvime göre 20 Temmuz 2021 Cuma

Hicri Takvime göre 10 ZİLHİCCE 1442

2021 Kurban Bayramı 2. Gün Miladi Takvime göre 21 Ağustos 2021 Cumartesi

Hicri Takvime göre 11 ZİLHİCCE 1442

2021 Kurban Bayramı 3. Gün Miladi Takvime göre 22 Ağustos 2021 Pazar

Hicri Takvime göre 12 ZİLHİCCE 1442

2021 Kurban Bayramı 4. Gün Miladi Takvime göre 23 Ağustos 2021 Pazartesi

Hicri Takvime göre 13 ZİLHİCCE 1442

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