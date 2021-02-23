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2021 yazında Türk turizmine tam destek

Türkiye ile Avrupa arasındaki uçuş ağına 23 yeni rota ekleyen SunExpress, Antalya ve İzmir’den ilk kez Orta Doğu’nun üç önemli merkezine uçmaya başlıyor
2021 yazında Türk turizmine tam destek

Türkiye’nin tatil cennetleri olan Akdeniz ve Ege kıyılarına tarifeli seferlerle turist getiren havayolu SunExpress, pandemi ve seyahat kısıtlamaları sebebiyle durgun geçen bir yılın ardından 2021 yazında Türk turizminin güçlü bir dönüş yapmasına destek olmaya hazırlanıyor.

SunExpress CEO’su Max Kownatzki, “Önümüzdeki yaz sezonunda seyahate olan talebin oldukça artacağını öngörüyoruz. Aşılama çalışmalarının ve hızlı test uygulamalarının birçok ülkede yaygın bir şekilde hayata geçmesiyle beraber, yaz aylarında Avrupalı turistlerin Türkiye’deki tatil merkezlerine akın etmesini bekliyoruz” dedi.


KOWNATZKİ: TÜRK TURİZMİ BU YAZ PARLAYACAK

“Türkiye, Covid-19’un yayılmasını önlemek için en başından beri başarılı çalışmalar yürüttü ve ‘Güvenli Turizm’ uygulaması ile bu konudaki kararlığını fazlasıyla kanıtladı” diyen Kownatzki şöyle devam etti: Türkiye’de aşı olan nüfusun belirli bir seviyenin üzerine çıkması ve Covid-19 testlerinin kolaylaşmasıyla birlikte, Türk turizminin yüksek bir ivme kazanacağına ve her zamankinden güçlü bir şekilde geri döneceğine inancımız tam. Türk turizminin önemli bir ortağı olarak, bu yıl sektörün güçlü bir şekilde geri dönmesi için gereken tüm desteği sağlamaya hazırız.”

ORTA DOĞU’YA UÇUŞLAR BAŞLIYOR

SunExpress’in 2021 yazında uçmaya başlayacağı yeni rotalarla ilgili bilgi veren Kownatzki, yeni sezon ile birlikte uçuş ağına, 23 yeni güzergah eklediklerini söyledi: “Bu yaz, turistik veya aile ziyareti amacıyla bizi tercih eden yolcularımız için Türkiye ile Avrupa arasında kurduğumuz köprüyü güçlendirmekle kalmayıp yeni pazarlara da açılıyoruz. Antalya ve İzmir’i Doğu Avrupa ve Orta Doğu’nun önemli merkezlerine bağlayacağız. Dinamik yapımız sayesinde, yeni rotalarımızı belirlerken yolcularımızın taleplerini dikkate alarak, uçmayı en çok talep ettiği destinasyonlara ağırlık veriyoruz” dedi.

YAZ SEZONUNDA 23 YENİ ROTA

Türkiye’den toplamda 27 ülke ve 52 destinasyona aktarmasız uçuş gerçekleştiren SunExpress, 2021 yaz sezonu uçuş planında dış hatlarda yaklaşık 6 milyon, iç hatlarda ise 1.8 milyon koltuk sunacak. Havayolunun uçuş ağına eklediği 23 yeni destinasyon şu şekilde: Merkezi Antalya’yı iç hatlarda 10, dış hatlarda ise 40 destinasyona bağlayacak olan SunExpress’in 2021 yaz sezonunda Antalya’dan uçuş sunacağı yeni destinasyonlar şöyle: Dış hatlarda Beyrut, Cenevre, Erbil, Kişinev, Lübliyana, Londra Gatwick, Manchester, Sofya, Tel Aviv iç hatlarda ise, Hatay ve Malatya

SunExpress, yeni sezonda aktarma merkezi İzmir’den dış hatlarda 31, iç hatlarda 14 destinasyona uçacak. İzmir’den başlayacak yeni uçuşlar ise şu şekilde: Dış hatlarda Beyrut, Cenevre, Kiev, Tel Aviv, iç hatlarda ise, Bodrum 

Antalya ve İzmir dışında ise Bodrum ve Dalaman dahil olmak üzere 15 Anadolu şehrini Avrupa’nın birçok önemli kentine aktarmasız uçuşlarla bağlayan SunExpress, 2021 yaz sezonuyla birlikte 5 farklı Anadolu şehrinden 7 yeni güzergaha daha uçmaya başlayacak:  Bodrum – Köln, Bodrum – Viyana, Eskişehir – Brüksel, Eskişehir – Düsseldorf, Hatay – Düsseldorf, Malatya – Frankfurt- Zonguldak – Düsseldorf

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