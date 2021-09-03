2021 yılı 20 bin öğretmen ataması yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni düzenlendi.

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları belli oluyor. Binlerce öğretmenin heyecanla beklediği sonuçların açıklanacağı törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, törende önemli açıklamalarda bulundu. Daha sonra ise atama sonuçları için butona basıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Biraz sonra atanacak öğretmenlerimizle birlikte okullarımızda görev yapan öğretmen sayımız 1 milyon 137 bini bulacaktır. Okullarımızın ve sınıflarımızın öğrenci mevcutlarını azalttık. Mevcudumuz 22 ile OECD ortalaması civarında. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 17, ortaokullarda 16, liselerde 12 civarında. Çağın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriyle donatılmış yetişmiş insan gücümüzü ekonomimizin, toplumumuzun ve demokrasimizin lokomotifi olarak görüyoruz.

Avrupa'da öğretmenlerin yaklaşık yarısı işlerinde stres yaşarken bu oran Türkiye'de yüzde 20 civarında. Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir. Türkiye'yi her alanda olduğu gibi eğitimde de altyapı eksikliklerini büyük oranda gidermiş bir ülke haline getirdik.

"EĞİTİMİN İÇERİĞİNİ GELİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR"

Eğitim sisteminin kalitesini belirleyen en önemli unsur öğretmenlerdir. Kendinizi sürekli olarak geliştirmeniz şarttır. "Bundan sonra odaklanmamız gereken nokta eğitimin kalitesini artırmaktır. Bunun için müfredat başta olmak üzere eğitimin içeriğini geliştirmemiz gerekiyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN KARARLI AÇIKLAMA

Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımızı akranlarıyla birlikte en iyi eğitim öğretimi vermekte kararlıyız. Salgın halen devam ediyor ama artık çocuklarımızı okullarından uzak bırakma lüksümüz de kalmadı. İnşallah okullarımızı tam zamanlı olarak açık tutarak öğretim yılını tamamlayacağız.