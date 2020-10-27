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'2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan "2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda, temel makro ekonomik göstergeler ile eğitim ve sağlık gibi konulara yönelik 2021 yılı hedefleri sıralandı.
'2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' Resmi Gazete'de

"2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan programda, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ile temel göstergelere yer verildi.

Programda, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme, istihdam, yatırımlar, mali piyasalar, enflasyon, para-kur politikası ve ödemeler dengesi konularındaki 2021 yılı hedefleri sıralandı.

Yıllık Program'da ekonomiye ilişkin temel mali göstergeler yanında, sosyal güvenlik sistemi, sanayi politikaları, lojistik, Ar-Ge, tarım, enerji, bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitim, sağlık, ailenin güçlendirilmesi, kültür ve sanat, spor, hukuk devleti ve yerel yönetimler gibi konulardaki amaç ve hedefler yer aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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