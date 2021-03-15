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2021 yılı fitre miktarı belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı fitre miktarını açıkladı. 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendi.
2021 yılı fitre miktarı belli oldu

Fitre miktarı, her sene ramazan ayı öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunca belirlenerek ilan ediliyor.

Bir sonraki yılın ramazan ayı başlangıcına kadar geçerli olacak fitre miktarının belirlenmesinde, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulunduruluyor.

Belirlenen miktar, 'asgari miktar' olarak ifade edilip, sadaka-i fıtırda verilecek meblağın bir üst sınırının bulunmadığına dikkat çekiliyor. Ayrıca her bireyin, kendi hayat standardına göre asgari günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre niyetiyle ihtiyaç sahiplerine vermesi tavsiye ediliyor.

Söz konusu meblağ, gıda ve benzeri şekilde ayni olarak verilebileceği gibi nakdi olarak da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabiliyor.

2021 yılı fitre miktarı ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılında geçerli olacak fitre miktarını belirledi.

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendiğini açıkladı

Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantı sonrasında aldığı kararla, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından karar sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Din İşleri Yüksek Kurulumuzca, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için Fitre miktarı 28 TL olarak belirlenmiştir. Fitre miktarının belirlenmesinde, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınmıştır. Belirtilen meblağ, nakdî olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebilir. Belirlenen bu miktar aynı zamanda, günlük fidye miktarıdır. Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir."

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