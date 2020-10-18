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2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

2021 yılı bütçesi, Program Bütçe esaslarına göre hazırlandı. Merkezi Yönetim Bütçesindeki ödenekler, 68 program arasında dağıtıldı.

2021 yılı bütçesi, AK Parti hükümetlerinin 19’uncu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş sonrası ise hazırlanan 3’üncü bütçe oldu.

2021 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 346,1 milyar lira, faiz hariç giderler 1 trilyon 166,6 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 101,1 milyar lira, vergi gelirleri 922,7 milyar lira, bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörüldü.

En fazla pay eğitim hizmetlerine ayrıldı
2021 yılında bütçeden en fazla pay eğitim hizmetlerine ve bu hizmetleri yürüten kuruluşlara ayrıldı.

2021 yılı bütçe teklifinde, 2020 yılına göre en fazla ödenek artışı yatırım projeleri için sağlandı. Bu çerçevede, 2020 yılında 56,6 milyar lira olan sermaye gideri ödenekleri, yüzde 83 oranında artarak (47,1 milyar lira artışla) 103,7 milyar liraya ulaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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