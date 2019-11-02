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"2021 yılında depozito uygulamasına geçeceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2021 yılında depozito uygulamasına geçeceğiz" açıklamasını yaptı.
"2021 yılında depozito uygulamasına geçeceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2021 yılında depozito uygulamasına geçileceğini açıkladı.

Bakan Kurum'un açıklamalarının satır başları şöyle:

2021 yılında depozito uygulamasına geçeceğiz. Depozito uygulamasıyla birlikte şu an geri dönüşüm oranımız yüzde 13. Yüzde 35 seviyesine geçecek adımları kararlı bir şekilde atmaya gayret gösteriyoruz.

Kanun yapma yetkisi meclistedir. Değerle alakalı problem, ada bazında çalışmalar, kaçak yapılaşmayla ilgili tapuya şerh koyulması... Düzenleme yapılınca yürürlüğe girilince kaçak yapıların satılamayacağına ilişkin şerh getirilecek. Aynı Kapadokya'da, Bodrum'da yaptığımız gibi.

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