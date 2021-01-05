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2021 yılının araç muayene ücretleri belli oldu

Yeniden değerleme oranında artırılan ücretlerle oluşan yeni tarife, 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya konuldu.
2021 yılının araç muayene ücretleri belli oldu

Araç muayene ücretlerinde tarife, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılarak, KDV dahil 189,98 lira ila 503,86 liraya yükseldi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2021 yılı için yeniden belirlendi.

Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı için belirlenen yüzde 9,11'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.

Buna göre, KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 462,56 liradan 503,86 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 342,2 liradan 372,88 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 174,64 liradan 189,98 liraya yükseldi.

Araç grubuna göre 2021'de uygulanacak KDV dahil araç muayene ücretleri şöyle (Türk lirası):

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Kaynak: Haber Kaynağı
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