2021'de ilk Van kedileri dünyaya geldi

Van'ın bir gözü mavi, bir gözü yeşil dünyaca ünlü Van kedileri, 2021 yılının ilk yavrularını dünyaya getirdi. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi çalışanı Mehmet Bayır, 10 anne kedinin 30 yavru dünyaya getirdiğini söyledi.

Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, koruma altında oldukları Van Kedi Villası’nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri, sevecenlikleriyle gelen konukları etkiliyor. Van Kedi Villası’nda özenle bakılan ve gebe olan Van kedileri doğum yapmaya başladı. Şubat ayında çiftleştirilen 30 kediden 10'u bu yılın ilk yavrularını doğurdu.

Babayı özel olarak seçtiklerini belirten Bayır, "Babayı özel olarak seçtik bu sene. Özellikle gen ve soy kütüğüne dikkat ederek yaptık bunu. Çiftleştirmelerin ardından gebe kedilerin bakımları özenle yapıldı. Anneler sağlıklı bir şekilde hamile kalıp yavrularını dünyaya getirdi. Merkezimizdeki 10 anne kedi doğum yaptı ve 30 civarında yavru dünyaya geldi. Tabi insanları olduğu kadar kedilerimizi de pandemi süreci çok etkiledi" diye konuştu.