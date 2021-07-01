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2021’in ilk yarısında 170 çift dünyaevine girdi

Başkan Oğuz’dan “şiddete hayır” ve “çok çocuk” tavsiyesi 
2021’in ilk yarısında 170 çift dünyaevine girdi

Kahramankazan’da geride bıraktığımız 2021’in ilk yarısında 170 çift dünyaevine girdi. Vatandaşları düğün ve cenazeleri başta olmak üzere tüm acı ve tatlı günlerinde yalnız bırakmayan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, 50’ye yakın çiftin nikâhını kıydı. 

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Yaklaşık 57 bin nüfusa sahip olan Kahramankazan’da 2021’in ilk 6 ayında 170 çift dünyaevine girdi. Çiftlerden bazıları Kahramankazan Belediyesi Nikah Salonu’nda kıyılan nikahlarla dünyaevine adım atarken, talepte bulunanların nikahları “kahramankazan.bel.tr” internet adresi üzerinden canlı izlenebildi. Böylece çiftlerin nikahlarına katılamayan yakınları da bu mutlu günlerine tanıklık etmiş oldu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan anımsatması

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, çiftleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak, nikah memurluğu görevini üstlendi. Oğuz, kıydığı nikahlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “çok çocuk” tavsiyesini çiftlere anımsatarak, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın evlenen çiftlerimize yaptığı çok çocuk tavsiyesini yine kendilerine anımsatıyorum” dedi. Başkan Oğuz bu kapsamda, 50’ye yakın çiftin nikahını bizzat kıydı.

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Kadına şiddetin karşısındayız

Başkan Oğuz ayrıca, kıydığı nikahlarda, kadına karşı şiddet olaylarına da dikkati çekerek, “Çiftlerimize özellikle de damatlarımıza, kadına karşı şiddet olaylarını anımsatarak, bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyorum. Kadınlarımız bizim başımızın tacıdır. Onlara karşı her türlü şiddet olayının kaşısındayız” diyor. Oğuz, evlenen tüm çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dilediğini belirterek, hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.
 

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