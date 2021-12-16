2022 AGİ ücretleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 yılı asgari ücreti 4250 TL olarak açıklaması sonrası yeni AGİ tutarları da belli oldu. 2022 yılında uygulanacak en düşük AGİ 403,53 TL olarak uygulanacak.

2022 yılında bekar, evli ve çocuklu çalışanların alacağı AGİ tutarları açıklandı.

Medeni Durum 2021 YILI 2022 AGİ

Bekâr 268 402

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 321 481,5

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 362 543

Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 402 603

Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 456 684

Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 456 684

Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu 456 684

Evli eşi çalışan ve çocuksuz 268 402

Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 308 462

Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 348 522

Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 402 603

Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 429 643

Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 456 684