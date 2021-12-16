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2022 AGİ ücretleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 yılı asgari ücreti 4250 TL olarak açıklaması sonrası yeni AGİ tutarları da belli oldu. 2022 yılında uygulanacak en düşük AGİ 403,53 TL olarak uygulanacak.
2022 AGİ ücretleri belli oldu

2022 yılında bekar, evli ve çocuklu çalışanların alacağı AGİ tutarları açıklandı.

Medeni Durum                            2021 YILI          2022 AGİ
Bekâr                                               268          402
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz    321          481,5
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu    362          543
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu    402           603
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu    456         684
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu     456         684
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu     456         684
Evli eşi çalışan ve çocuksuz           268         402
Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu         308         462
Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu         348         522
Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu        402         603
Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu       429         643
Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu       456         684

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