2022 AGİ ücretleri belli oldu

2022 yılında bekar, evli ve çocuklu çalışanların alacağı AGİ tutarları açıklandı.
Medeni Durum 2021 YILI 2022 AGİ
Bekâr 268 402
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 321 481,5
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 362 543
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 402 603
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 456 684
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 456 684
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu 456 684
Evli eşi çalışan ve çocuksuz 268 402
Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 308 462
Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 348 522
Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 402 603
Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 429 643
Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 456 684
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