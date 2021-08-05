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2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerindeki kalan maçlarda VAR sistemi uygulanacak

2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde, eylül ayından itibaren VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemi uygulanacak.
2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerindeki kalan maçlarda VAR sistemi uygulanacak

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, 2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde dördüncü grup maçlarından itibaren kalan maçlarda VAR sisteminin yer alacağı duyuruldu.

Elemelerde ilk 3 maçta VAR sistemi uygulanmamıştı. A Milli Futbol Takımı, G Grubu ilk maçında Hollanda'yı, ikinci maçında Norveç'i yenmişti. Ay-yıldızlı ekip Letonya ile de berabere kalarak puanını 7'ye yükselterek liderliğini sürdürmüştü.

Türkiye, gruptaki dördüncü karşılaşmasını 1 Eylül'de sahasında Karadağ ile oynayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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