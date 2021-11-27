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2022 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
2022 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Komisyonda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların bütçelerinin görüşülüp kabul edilmesinin ardından bütçe kanun teklifinin maddelerine geçildi. 16 maddeden oluşan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 7 maddeden oluşan 2020 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi de komisyonda kabul edildi.

Öte yandan, 14 Ekim'de kabul edilen Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda, konaklama vergisinin uygulamasının 1 Ocak 2023'e ertelenmesine paralel olarak buradan öngörülen gelir tahmini kabul edilen önergeyle 2022 yılı bütçesi cetvelinden çıkarıldı.

Diğer taraftan beyana dayanan KDV ile dahilde alınan KDV gelir tahminleri, ekonomide meydana gelebilecek canlanmaya bağlı olarak 1'er milyar lira artırıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ve siyasi partilerin temsilcileri, bütçenin kabul edilmesinin ardından kısa birer teşekkür konuşması yaptı.

Komisyon Başkanı Yılmaz, 38 gün süren bütçe görüşmelerinde 225 kamu idaresinin bütçesi, 226 kamu idaresinin kesin hesabı ile 198 Sayıştay raporunun görüşüldüğünü belirterek komisyon görüşmelerinin 21 birleşim 80 oturumda yaklaşık 234 saat sürdüğünü söyledi.

Yılmaz, 257 milletvekilinin 1650 söz talebini kullandığını, başka bir deyişle Meclis'teki 582 milletvekilinin yaklaşık yüzde 45'inin bütçe müzakerelerine doğrudan katkıda bulunduklarını bildirdi.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri, 6 Aralık Pazartesi günü TBMM Genel Kurulu'nda başlayacak.

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