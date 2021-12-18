Son dakika: TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda 12 gün süren 2022 Merkez Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi. Toplam 524 milletvekili oy kullandı.

Genel Kurul'da soru ve eleştirilere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yanıt verdi. Oktay, ekonomi gelişmeler nedeniyle OHAL ilan edileceği başta olmak üzere ortaya atılan iddialara karşılık şöyle dedi:

"Hiç kimsenin şüphesi olmasın, bu süreçte biz tüm aksiyonlarımızı serbest piyasa ekonomisi ve finansal serbesti ilkesiyle tam uyum şeklinde atmaya devam edeceğiz. Ülkemiz köklü ve itibarlı geçmişiyle küresel ekonomiye tam entegre bir ülke olarak yerli ve yabancı tüm yatırımcıya güven tesis etmeyi sürdürecektir. Finansal serbestiye aykırı bir uygulamanın gündemimizde olması mümkün değildir, olmayacaktır."

KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

Oktay, son iki ayda yaptıklarını tek tek anlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücret tepkisini hatırlatan Oktay, "Sayın Kılıçdaroğlu her ne kadar yadırgamıyoruz dese de çok da sevinmediği anlaşılıyor. Buradan bir kez daha ifade ediyorum, dün olduğu gibi bugün de yarın da; asgari ücretlimizi, memurumuzu, işçimizi, emeklimizi de enflasyona karşı ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" dedi.

Genel Kurul'da görüşmeler devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler içeren tweetlerini hatırlattı ve "Bir insanın yaş aldıkça olgunlaşmasını beklerseniz. Kendisini tarif etmiş anlaşılan. Kem söz sahibine aittir. Muhataplarına aittir. Siz memnun olsanız da olmasanız da millete hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

327 OYLA KABUL EDİLDİ

Görüşmelerden sonra oylanan 2022 bütçesi AK Parti ve MHP'nin oyları ile kabul edildi.

Bütçenin kabul edilmesinden sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Kurul'da bulunan bakanlar ve her iki partiden milletvekilleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

TİP'LİLER SAYGISIZLIĞI

TİP'li Sare Kadıgil Sütlü, Oktay kürsüye çıktığında telefonunu açarak müzik dinletmeye başladı. Oturumu yöneten TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sütlü'yü birkaç kez uyarmasına karşın yaptığına devam edince kınama cezası vereceğini söyledi. Savunma yapmak için kürsüye gelen TİP Başkanı Erkan Baş, kürsüde konuşabilmek için böyle bir provokasyon yaptıklarını kabul etti.

OKTAY: MİLLET SİZE HAK ETTİĞİNİZ DERSİ VERECEK

Oktay olay üzerine "Korsan demokrasi olmaz, diktatörlüktür bu. Bu Meclis Genel Kurulu'ndaki milletvekillerine saygısızlıktır. Haziran 2023'te göreceğiz, hakeme gideceğiz. Milletimiz size hak ettiğinizi verecek. Sizleri Genel Kurul'da halkın idaresinin temsil edildiği salonda demokrasiye davet ediyoruz. Bizim sesimizi kesmeyeceksiniz" değerlendirmesi yaptı.

KURTULMUŞ: 'EKONOMİK OHAL' HADDİNİ AŞAN BİR SÖZ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da yaptığı konuşmada OHAL iddialarına dikkat çekerek, "Ekonomik OHAL gibi bir laf haddi aşan bir sözdür, kimsenin aklından geçmesin, Türkiye serbest pazar ekonomisi şartları içinde hareket ediyor... Başta IMF olmak üzere, ekonomik gibi görünen ama siyasi vesayet düzenekleri kuran uluslararası kurumların ne söylediklerine asla itibar etmeyeceğiz" dedi.