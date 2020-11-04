2022 yılına ertelenen Optimist Dünya Şampiyonası Bodrum'da yapılacak

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2022'ye ertelenen Optimist Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'nin ev sahipliğinde Bodrum'da düzenleneceği açıklandı.

Türkiye Yelken Federasyonu, 2022 yılına ertelenenen Optimist Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, ''İtalya'da düzenlenmesi planlanan 2020 Optimist Dünya Şampiyonası’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmesi ve 2021 yılında ise salgın durumunun öngörülememesi dolayısıyla şampiyonanın 2022 yılında, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılması kararlaştırılmıştır." denildi.