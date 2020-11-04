  • BIST 1.163
  • Altın 516,520
  • Dolar 8,4786
  • Euro 9,8915
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 7 °C
»

2022 yılına ertelenen Optimist Dünya Şampiyonası Bodrum'da yapılacak

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2022'ye ertelenen Optimist Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'nin ev sahipliğinde Bodrum'da düzenleneceği açıklandı.
2022 yılına ertelenen Optimist Dünya Şampiyonası Bodrum'da yapılacak

Türkiye Yelken Federasyonu, 2022 yılına ertelenenen Optimist Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, ''İtalya'da düzenlenmesi planlanan 2020 Optimist Dünya Şampiyonası’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmesi ve 2021 yılında ise salgın durumunun öngörülememesi dolayısıyla şampiyonanın 2022 yılında, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılması kararlaştırılmıştır." denildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milletvekili Derya Bakbak, 1.Lige yükselen Bayan Hentbol Takımı’nı tebrik etti03 Kasım 2020 Salı 11:39
  • İngiltere Premier Lig'de 4 koronavirüs vakası tespit edildi03 Kasım 2020 Salı 09:43
  • Medipol Başakşehir'in rakibi grup lideri Manchester United03 Kasım 2020 Salı 09:42
  • Leicester City, Cengiz Ünder'in asist yaptığı maçta Leeds United'ı 4 golle geçti03 Kasım 2020 Salı 09:09
  • Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk: Abdullah Avcı ile görüşmelerimiz devam ediyor03 Kasım 2020 Salı 09:08
  • Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2 golle geçti02 Kasım 2020 Pazartesi 22:06
  • Beşiktaş kabustan kurtuldu02 Kasım 2020 Pazartesi 16:15
  • Beşiktaş'ta Cyle Larin sezona iyi başladı02 Kasım 2020 Pazartesi 16:14
  • Beşiktaş kabustan kurtuldu02 Kasım 2020 Pazartesi 13:33
  • Olimpiyat hayali kurabilmek: Hüseyin Özkan02 Kasım 2020 Pazartesi 13:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti