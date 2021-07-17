2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak

UEFA, 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağını duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'deki ev sahipliği hakkı Porto'ya verilen İstanbul'un 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalini düzenleyeceği belirtildi.

İstanbul'un yanı sıra Şampiyonlar Ligi finaline 2022'de Rusya'nın Saint Petersburg, 2024'te İngiltere'nin Londra ve 2025'te Almanya'nın Münih şehrinin ev sahipliği yapacağı kaydedildi.

Avrupa Ligi finalinin ise 2022'de İspanya'nın Sevilla, 2023'te Macaristan'ın Budapeşte, 2024'te İrlanda'nın Dublin ve 2025'te İspanya'nın Bilbao kentinde oynanacağı bildirildi.

Avrupa kupaları grup kura çekimleri İstanbul'da

UEFA, Avrupa kupaları grup kura çekimlerinin iki sezon boyunca İstanbul'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Buna göre; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-22 ile 2022-23 sezonu grup kuralarının İstanbul'da çekileceği ifade edildi.

Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Yönetim Kurulunun 2023 yılında İstanbul'da oynanmasına karar verdiği UEFA Şampiyonlar Ligi finaline Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümüne denk gelen final ile ilgili internet sitesinden açıklama yapan TFF, 2020 ve 2021 finallerinin İstanbul'da oynanmasının planlandığını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle iki organizasyonun da gerçekleştirilemediğini hatırlattı.

Açıklamada, "UEFA Yönetim Kurulu, 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin yanı sıra, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi grup aşaması kura çekimleri ile ödül törenlerini içeren sezon başı gala etkinliğinin de 2021-2022 sezonundan başlayarak 2 yıl üst üste İstanbul'da yapılması kararı aldı. Böylece kupalara katılacak 96 Avrupa kulübünün başkan ve yöneticilerinin geleceği, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi başta olmak üzere dünya yıldızlarının katılacağı UEFA etkinleri ile futbolun kalbi İstanbul'da atacak." ifadeleri kullanıldı.

UEFA galası için İstanbul'un seçilmesinin Türkiye'ye duyulan güveni ortaya koyduğu da vurgulanarak, "Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasının finalinin cumhuriyetimizin ve federasyonumuzun 100. kuruluş yıl dönümünde İstanbul'da oynanacak olması büyük bir gurur vesilesi olurken, UEFA galası gibi seçkin bir sezon başı etkinliğinin ev sahibi olarak Türkiye'nin seçilmesi, ülkemize uluslararası organizasyonlar düzenleme konusunda duyulan güveni de perçinledi." denildi.

Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı, UEFA'nın kararlarını değerlendirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi 2023 finali ile hem 2021-2022 hem de 2022-2023 sezonları Avrupa kupası grup kura çekimlerini İstanbul'da gerçekleştirme kararını değerlendirdi.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada Özdemir, "Dünya futbolunun en önemli organizasyonlarının başında gelen Şampiyonlar Ligi finaline cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında ev sahipliği yapacak olmaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz. İki yıldır çok önemli hazırlıklar yapmamıza rağmen pandemi uygulamalarından dolayı finali düzenleyememiştik. Biz de hem cumhuriyetimizin hem de federasyonumuzun kuruluşunun 100. yılı olması nedeniyle 2023'teki finale talip olduk." diye konuştu.

UEFA galasının üst üste 2 yıl İstanbul'da düzenlenecek olmasını değerlendiren Özdemir, şunları söyledi:

"Gerek çalışmalarımızı gerekse Türkiye'nin organizasyon gücünü çok iyi bilen Avrupalı dostlarımız, ülkemizi 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin yanı sıra Avrupa kupalarının grup aşaması kura çekimlerini ve ödül törenlerini içeren sezon başı gala etkinliğini 2 yıl üst üste organize etmekle ödüllendirdi. Yani 3 sezon boyunca UEFA ve Avrupa futbol ailesinin bir ayağı İstanbul'da olacak. TFF olarak daha sonra ilan edilecek olan yeni organizasyonları da alacağımızın müjdesini burada vermek istiyorum. Tüm bunlar UEFA'nın bizlere güveninin ve inancının önemli bir göstergesidir. Ülkemiz ve milletimiz hak ettiği organizasyonları almıştır. Türk futbolunun Avrupa'daki değerini bir kez daha gösteren bu gelişmeler bizleri çok mutlu etmiştir. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve devletimizin tüm birimleri organizasyonlar için elinden gelen tüm desteğini vermiştir. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. UEFA Başkanı Sayın Aleksander Ceferin ile Avrupa futbol ailesine, bu organizasyonların ülkemize gelmesindeki çalışmaları için Sayın Servet Yardımcı'ya ayrıca teşekkür ediyorum."

Yardımcı: Tüm bu ev sahiplikleri bizler için bir ayrıcalık ve onur

TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, UEFA organizasyonlarını almaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Türkiye güçlü ve Avrupa futbolunda söz sahibi bir ülke." değerlendirmesinde bulunan Yardımcı, şu görüşlerini aktardı:

"Bunu son kararlarla bir kez daha gördük. UEFA'daki arkadaşlarım Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi finali için ne kadar büyük emek verdiğini ve çaba gösterdiğini çok iyi biliyor. Sadece Şampiyonlar Ligi finalini değil UEFA'ya üye tüm ülke federasyonları ve kulüpleri bir araya getiren prestiji çok yüksek organizasyonlar düzenleyeceğiz. Daha önce Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptık. Unutulmaz bir finale daha imza atacağımıza inanıyorum. UEFA ayrıca ilk defa Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi grup kuralarının Türkiye'de yapılmasını kararlaştırdı. Yılın en iyilerine verilen ödüllerin sahipleri İstanbul'da belli olacak. Tüm bu ev sahiplikleri bizler için bir ayrıcalık ve onur. İstanbul harika bir futbol şehri. Milyarlarca taraftarın ilgisini çeken bu yeni etkinliklerle de dünyanın buluşma noktası olacak. UEFA'nın en çok güvendiği ve en önemli limanlarından birisiyiz. Bunu bir kez daha gösterdik. Başta UEFA Başkanı Sayın Aleksander Ceferin olmak üzere, yönetimdeki tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Ülkemize hayırlı olsun."