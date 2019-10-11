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2023 Yılında Kızılcahamam'a Çöp Aracı Girmeyecek

Kızılcahamam Sıfır Atık Projesi için tüm kamu kurumları ve mahalleler çalışmalara başlanılarak ilk adımlar atıldı.
2023 Yılında Kızılcahamam'a Çöp Aracı Girmeyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerindeki Sıfır Atık projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’un Kızılcahamam’ı pilot bölge seçmesiyle birlikte Kızılcahamam Belediyesi tarafından Sıfır Atık Birimi oluşturuldu. Sanayi devrimine bağlı olarak ortaya çıkan teknolojik yenilikler ile birlikte artan nüfus ve şehirleşme, tüketimi de beraberinde getirerek çok daha fazla atığın oluşmasına neden olmaktadır. Bu durum öncelikle doğal kaynakların tükenmesi ve iklim değişikliği gibi insanlığı tehdit eden hava, su ve toprak kirliliğine neden olmaktadır.

Sıfır Atık; İsrafın önlenmesini, oluşan atığın azaltılmasını, atıkların geri dönüştürülmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını kapsayan atık yönetim yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir.

Atıkların (kağıt, plastik, cam, metal, organik atıklar vb.) kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılması; İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerinin azaltılmasına, çevresel risklerin azaltılmasının sağlanmasına, tasarruf ve ekonomik kazanç sağlamasına,  temiz ortam kaynaklı olarak performansın ve verimliliğinin arttırılmasına büyük ölçüde fayda sağlamaktadır. En önemlisi ise gelecek nesillere yaşanabilir çevre, temiz gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'un Kızılcahamam’ı pilot bölgesi seçmesiyle birlikte Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık Birimi oluşturularak, İlçede Sıfır Atık Projesi için tüm kamu kurumları ve mahallelerde çalışmalara başlanılarak ilk adımlar atıldı. Bundan sonraki süreçte İlçeye 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi yapılması, gerekli araçların İlçeye kazandırılması, kurum ve kuruluşlara atık kumbaraları konulması, mahallelerde gerekli yerlere Sıfır Atık Konteynerları konulması ve  halkın da bilinçlendirilmesi ile Sıfır Atık Projesini Kızılcahamam’da hayata geçmiş olacak.

Geçtiğimiz hafta sonu AK Parti Kızılcahamam 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için ilçemizde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da ilçede proje çalışmaları kapsamında ziyaretler yaparak Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’dan bilgi aldı. Emine Erdoğan proje için ilçede hazır hale getirilen araç ve gereçleri inceleyerek ve esnaf ziyareti yaptı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçe olarak bu önemli projede pilot bölge olmanın kendilerini onurlandırdığını söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti. Başkan Acar, hedeflerinin 2023 yılında Kızılcahamam’a çöp aracı girmeyecek şekilde uygulamayı yürütmek olduğunu belirtti. 

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