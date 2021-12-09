  • BIST 2.043,31
  • Altın 782.10364
  • Dolar 13.7571
  • Euro 15.5676
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 5 °C
»

'2030 Engelsiz Vizyon Belgesi' engellilere yönelik politika ve hizmetlere yön verecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak hazırlanan belge 8 başlık altında 31 hedef ve 107 eylem alanından oluşuyor.
'2030 Engelsiz Vizyon Belgesi' engellilere yönelik politika ve hizmetlere yön verecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan "2030 Engelsiz Vizyon Belgesi", engellilere yönelik 2030 yılına kadar geliştirilecek politika ve sunulacak hizmetlere yön verecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 3 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'nin detaylarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yanık, sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak hazırlanan belgenin "İçermeci ve Erişilebilir Toplum", "Hakların Korunması ve Adalet", "Sağlık ve İyilik Hali", "Kapsayıcı Eğitim", "Ekonomik Güvence", "Bağımsız Yaşam", "Afet ve İnsani Bakımdan Acil Durumlar" ve "Uygulama ve İzleme" olarak 8 başlık altında, 31 hedef ve 107 eylem alanından oluştuğunu anlattı.

"Bu çalışmayla engellilerin eşit vatandaşlar olarak potansiyellerini gerçekleştirebildikleri bir toplum olma yolunda Türkiye'nin vizyonunu ortaya koyuyoruz." değerlendirmesinde bulunan Yanık, hak temelli yaklaşımı ortaya koyan belgeyle engellilerin eşit vatandaşlar olarak potansiyellerini gerçekleştirebildikleri kapsayıcı bir toplum olma anlayışının güçlendirilmesinin amaçlandığının altını çizdi.

Bakan Yanık şunları kaydetti:

"Engelsiz Vizyon Belgesi'nin üçer yıllık eylem planlarıyla hayata geçirilmesi planlanıyor. Belgenin etkin bir şekilde uygulanması ve izlenmesini sağlayacak plana ilişkin hazırlıklar tüm tarafların katılımıyla devam ediyor. Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın 2022 yılında yürürlüğe girmesi planlanıyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın tercihi 'Dolunay'ın güzelliği' oldu09 Aralık 2021 Perşembe 11:31
  • RTÜK "şiddeti teşvik edici haberler" gerekçesiyle TGRT Haber'e idari para cezası verdi09 Aralık 2021 Perşembe 11:16
  • Bakan Soylu konuştu Meclis karıştı09 Aralık 2021 Perşembe 10:44
  • SSB Başkanı Demir, Lojistik Destek Gemisi Projesi'nin ilk gemisinin hizmete girdiğini bildirdi09 Aralık 2021 Perşembe 10:37
  • Gazeteci Yılmaz Yalçıner son yolculuğuna uğurlandı09 Aralık 2021 Perşembe 10:28
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç UID temsilcilerine telefonla hitap etti09 Aralık 2021 Perşembe 10:18
  • İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 11 kişi yakalandı09 Aralık 2021 Perşembe 10:09
  • Putin'e şoke eden tehdit: Çok sayıda Rus askeri ölecek09 Aralık 2021 Perşembe 10:03
  • İzmir'de 6 bin litre kaçak içki ele geçirildi09 Aralık 2021 Perşembe 10:01
  • Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı09 Aralık 2021 Perşembe 09:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti