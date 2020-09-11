  • BIST 1.103
  • Altın 467,180
  • Dolar 7,4521
  • Euro 8,8465
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 26 °C
»

21-25 Eylül'deki uyum programı, okul öncesi ve 1. sınıflarda '1 gün yüz yüze eğitim' şeklinde gerçekleştirilecek

Okulların açılacağı ilk hafta olan 21-25 Eylül'deki uyum programı, okul öncesi ve 1. sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde gerçekleştirilecek.
21-25 Eylül'deki uyum programı, okul öncesi ve 1. sınıflarda '1 gün yüz yüze eğitim' şeklinde gerçekleştirilecek

MEB, 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim uygulamasına ilişkin teknik detayları içeren yazıyı il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi. 

Okulların açılacağı ilk hafta olan 21-25 Eylül'deki uyum programı, okul öncesi ve 1. sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde gerçekleştirilecek. 

İhtiyaç halinde her sınıftaki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapılacak, grupların okula gelecekleri günler farklı olacak. 

Okul öncesinde ilk hafta 1 gün 30'ar dakikalık 5, 28 Eylül-2 Ekim ve devamında, haftada 2 gün, günde 30'ar dakikalık 5 ders saati eğitim yapılacak.

İlkokul 1. sınıf öğrencileri ilk hafta 30’ar dakikalık 5 ders saati uyum eğitimi alacak. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi olacak

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KPSS maratonu sona erdi06 Eylül 2020 Pazar 16:56
  • AİHL'lerin YKS'deki başarısının arkasında Kalite Takip Sistemi var06 Eylül 2020 Pazar 13:12
  • KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek oturumu başladı06 Eylül 2020 Pazar 10:30
  • ÖSYM'den 2020-KPSS adaylarına 'saat' uyarısı05 Eylül 2020 Cumartesi 13:11
  • Bakan Selçuk: Okul Destek Projesi, evlerde devam edecek05 Eylül 2020 Cumartesi 11:51
  • KPSS maratonu yarın başlıyor05 Eylül 2020 Cumartesi 09:41
  • MEB liseye yerleşemeyen öğrenciler için yeni hak tanıdı04 Eylül 2020 Cuma 10:24
  • ALES sonuçları açıklandı03 Eylül 2020 Perşembe 10:43
  • Bakan Selçuk: 896 bin öğretmenimizin bireysel gelişimine katkı sağladık, bu bir dünya rekoru02 Eylül 2020 Çarşamba 13:34
  • 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı01 Eylül 2020 Salı 14:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti