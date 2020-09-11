21-25 Eylül'deki uyum programı, okul öncesi ve 1. sınıflarda '1 gün yüz yüze eğitim' şeklinde gerçekleştirilecek

Okulların açılacağı ilk hafta olan 21-25 Eylül'deki uyum programı, okul öncesi ve 1. sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde gerçekleştirilecek.