21 Ekim 12.30 HADİ ipucu: ‘’Hemşerim Memleket Nire" şarkısında "Bu dünya benim memleket" diyen sanatçı kimdir?

HADİ, bu öğlen Mini Hadi ile 12.30'da! 21 Ekim Hadi ipucu sorusu! 21 Ekim 12.30 HADİ ipucu sorusu: ‘’Hemşerim Memleket Nire" şarkısında "Bu dünya benim memleket" diyen sanatçı kimdir?

Mini hadi bugün 12:30’da!

İpucumuz sizler için geliyor hadiciler!

21 Ekim 12.30 HADİ ipucu sorusu: ‘’Hemşerim Memleket Nire" şarkısında "Bu dünya benim memleket" diyen sanatçı kimdir?

21 Ekim 12.30 HADİ ipucu cevabı: Barış Manço

Barış Manço'nun seslendirdiği Hemşerim Memleket Nire şarkısının sözleri;

Kendimi bildim bileli yollarda tükettim koskoca bir ömrü

Bir uçtan bir uca gezdim şu fani dünyayı

Okumuşu, cahili, yoksulu, zengini hiç farkı yok hepsi aynı

Sonunda bende anladım hanyayı Konya'yı

Sanki insanlık pazara çıkmış ekmek aslanın ağzında

Bir sıcak çorba içermisin diyen yok

Dört duvarı ören çatısını kapatıp içten kilitlemiş kapıyı

Bir döşekte sana serelim buyur diyen yok

Tek bir soru hemşerim memleket nire?

Bu dünya benim memleket

Hayır anlamadın hemşerim esas memleket nire

Bu dünya benim memleket

Tövbe, tövbe, tövbe

Kardeşlik ve eşitlik üzerine uzun uzun nutuklar çekip

Niye senin derin benden koyu diye soran çok

Kaşının altında gözün var diye silahlanıp ölüme koşarken

Kalan dul ve yetim ne yer ne içer diye soran yok

Barış garibim bulamadı çözümü oturdu etti bunca sözü

Gelin hepberaber anlaşalım diyen yok

Zaten paramparça bölünmüş ve yaşanmaz olmuş dünyamız

Daha fazla kesip bölmeye hiç gerek yok

Tek bir soru hemşerim memleket nire?

Dedim ya yahu bu dünya benim memleket

Hayır anlamadın hemşerim esas memleket nire

Bu dünya benim memleket

Tövbe, tövbe, tövbe

Hadi müdavimleri, 21 Ekim Hadi ipucu sorusu, 21 Ekim Hadi ipucu cevabı, 21 Ekim 12.30 Hadi ipucu sorusu, 21 Ekim 12.30 Hadi ipucu cevabı nedir?

21 Ekim Hadi ipucu sorusu yayınlandı mı? Hadi 21 Ekim ipucu sorusu ne zaman yayınlanacak? diye merak ediyor..

HADİ NEDİR?

Son zamanların en çok ilgi gören ve gerçek para dağıtan Hadi, canlı yayınlanan bir mobil bilgi yarışmasıdır.

Türkiye'nin önde gelen GSM operatörlerinden biri olan Turkcell'in geliştirdiği Hadi mobil uygulaması üzerinden oynanan bu bilgi yarışmasını oynamak isteyen kişiler, Hadi uygulamasını cep telefonlarına indirerek oynayabilirler.

Cep telefonlarının işletim sistemi Android olan kullanıcılar Google Play Store'da, iOS olan kullanıcılar ise App Store'da "Hadi" diye aratmaları halinde uygulamayı bularak bu heyecana dahil olabilir.

Binlerce insanın para kazanmak için Hadi uygulaması ndan oynadığı bu bilgi yarışması hafta içi her gün 12.30 ve 20.30'da hafta sonu ise sadece 20.30'da yayınlanıyor.

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

Yarışmalardan önce Hadi yetkilileri, yarışmacılarına jest yaparak yarışmada sorulacak olan bir sorunun ipucunu veriyor. Hadi yarışmacıları da bu ipucu sorusunu ve cevabını merak ediyor.

Hadi ipucu soruları , yarışmacılara 12 soruluk yarışmada çok kritik anlarda büyük avantaj sağlayarak binlerce rakibinin önüne geçmesine ve yarışmacıların büyük ödüle bir adım daha yaklaşmasına yardımcı oluyor.

HADİ JOKER KODU NEDİR?

Hadi yarışmacıları hadi ipucu ile birlikte hadi joker kodu'na da ihtiyaç duyuyor. Peki bu Hadi joker kodu nedir? İşte cevap!

Hadi joker kodu; Mobil bilgi yarışması Hadi'nin, yarışmalardan önce, her gün yarışmacılara dağıttığı ve hadicilere yarışma esnasında büyük avantaj sağlayan bir hediyedir.

Hadi yarışmacıları, yarışma esnasında bir soruya yanlış cevap verdiklerinde, sahip oldukları joker hakkını kullanarak, yarışmadan elenmeden bir sonraki soruya geçmeye hak kazanıyor.

Bir yarışmacı kaç joker hakkına sahip olursa olsun , her yarışmada sadece "bir tane joker" kullanma hakkı bulunuyor. Bununla birlikte; Hadi joker kodu final sorularında kullanılamıyor.

Gazeteilksayfa.com