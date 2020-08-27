  • BIST 1.099
  • Altın 459,932
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,7049
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 18 °C
»

21 gündür kayıp olan alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 21 gündür kayıp olarak aranan alzheimer hastası Hüseyin Daştan (90), çobanlar tarafından ormanlık alanda ölü bulundu.
21 gündür kayıp olan alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu

Küçükdere Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Daştan, geçtiğimiz 5 Ağustos sabahı ailesiyle birlikte yaşadığı evden ayrıldı. Eve dönmeyen Daştan'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri, kayıp Daştan için arama çalışması başlattı. Çevrede yapılan aramalarda alzhaimer hastası olan Daştan'a ait bir ize rastlanılamadı. 

CESEDİ ÇOBANLAR BULDU

Küçükdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda koyun otlatan çobanlar, saat 21.00 sıralarında bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri ceset üzerinde inceleme yaptı. Vahşi hayvanlar tarafından parçalandığı değerlendirilen cesedin, Hüseyin Daştan'a ait olduğu tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Daştan'ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da silahlı kavga27 Ağustos 2020 Perşembe 07:35
  • 161 yıllık Şile Feneri'nde restorasyon çalışmaları başladı26 Ağustos 2020 Çarşamba 23:44
  • Çıplak ayakla salça havuzuna girilen işletmenin faaliyeti durduruldu, salçalar imha edildi26 Ağustos 2020 Çarşamba 23:44
  • İstanbul'dan Mancherster'a kalkan yolcu uçağında Türk yolcu paniği26 Ağustos 2020 Çarşamba 23:31
  • KYK'den yurt başvurularına ilişkin açıklama26 Ağustos 2020 Çarşamba 22:15
  • Bodrum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 işletme kapatıldı26 Ağustos 2020 Çarşamba 22:12
  • Dikili’nin ilk kadın Emniyet Müdürü göreve başladı26 Ağustos 2020 Çarşamba 22:12
  • Gerede'de ev, ahır ve samanlık yandı26 Ağustos 2020 Çarşamba 22:11
  • 11 yaşındaki çocuk aynı yaştaki arkadaşının bıçaklı saldırısında yaralandı26 Ağustos 2020 Çarşamba 20:54
  • ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geldi26 Ağustos 2020 Çarşamba 20:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti