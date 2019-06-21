21 Haziran 12.30 HADİ ipucu: Aynı yıl içinde Golden Slam yapmayı başaran tek tenisçi kimdir?

Mobil bilgi yarışması Hadi, bu öğlen 12.30'da! 21 Haziran Hadi ipucu sorusu.. 21 Haziran 12.30 HADİ ipucu sorusu: Aynı yıl içinde Golden Slam yapmayı başaran tek tenisçi kimdir? 21 Haziran 12.30 Hadi ipucu cevabı!

Hadi bugün 12.30'da!

Sevgili hadiciler, öğle yarışmasının ipucuna hazır mıyız? O halde sorumuz tenisten geliyor... Aynı yıl içinde “Golden Slam” yapmayı başaran tek tenisçi kimdir? Tenis tutkunları bu sorunun cevabını şıp diye bilecektir.

21 Haziran Hadi 12.30 ipucu sorusu: Aynı yıl içinde Golden Slam yapmayı başaran tek tenisçi kimdir?

21 Haziran Hadi 12.30 ipucu cevabı: Steffi Graf

Steffi Graf kimdir?

14 Haziran 1969 tarihinde Mannheim Almanya'da doğan Steffi Graf, tam adıyla Stefanie Maria Graf, aynı yıl içinde 'Golden Slam' yapmayı başaran tek tenisçidir.

Steffi Graf'ı tenisle tanıştıran kişi babası Peter Graf'tır. 377 hafta 1 numarada kalarak dünyanın en uzun süre 1 numarada kalan tenisçisi olma ünvanını kazanan Steffi Graf, Open era'da 22 grand slam ile en çok grand slam kazanan 2. tenisçidir.

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21 Haziran Hadi 12.30 ipucu sorusu yayınlandı! İşte Hadi yarışmacılarının beklediği Hadi 21 Haziran ipucu sorusu ve cevabı!

HADİ NEDİR?

Son zamanların en çok ilgi gören ve gerçek para dağıtan Hadi, canlı yayınlanan bir mobil bilgi yarışmasıdır.

Türkiye'nin önde gelen GSM operatörlerinden biri olan Turkcell'in geliştirdiği Hadi mobil uygulaması üzerinden oynanan bu bilgi yarışmasını oynamak isteyen kişiler, Hadi uygulamasını cep telefonlarına indirerek oynayabilirler.

Cep telefonlarının işletim sistemi Android olan kullanıcılar Google Play Store'da, iOS olan kullanıcılar ise App Store'da "Hadi" diye aratmaları halinde uygulamayı bularak bu heyecana dahil olabilir.

Binlerce insanın para kazanmak için Hadi uygulaması ndan oynadığı bu bilgi yarışması hafta içi her gün 12.30 ve 20.30'da hafta sonu ise sadece 20.30'da yayınlanıyor.

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

Yarışmalardan önce Hadi yetkilileri, yarışmacılarına jest yaparak yarışmada sorulacak olan bir sorunun ipucunu veriyor. Hadi yarışmacıları da bu ipucu sorusunu ve cevabını merak ediyor.

Hadi ipucu soruları , yarışmacılara 12 soruluk yarışmada çok kritik anlarda büyük avantaj sağlayarak binlerce rakibinin önüne geçmesine ve yarışmacıların büyük ödüle bir adım daha yaklaşmasına yardımcı oluyor.

HADİ JOKER KODU NEDİR?

Hadi yarışmacıları hadi ipucu ile birlikte hadi joker kodu'na da ihtiyaç duyuyor. Peki bu Hadi joker kodu nedir? İşte cevap!

Hadi joker kodu; Mobil bilgi yarışması Hadi'nin, yarışmalardan önce, her gün yarışmacılara dağıttığı ve hadicilere yarışma esnasında büyük avantaj sağlayan bir hediyedir.

Hadi yarışmacıları, yarışma esnasında bir soruya yanlış cevap verdiklerinde, sahip oldukları joker hakkını kullanarak, yarışmadan elenmeden bir sonraki soruya geçmeye hak kazanıyor.

Bir yarışmacı kaç joker hakkına sahip olursa olsun , her yarışmada sadece "bir tane joker" kullanma hakkı bulunuyor. Bununla birlikte; Hadi joker kodu final sorularında kullanılamıyor.

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