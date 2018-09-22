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21 Haziran 2019 Ankara Su Kesintisi - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 21 Haziran 2019 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
21 Haziran 2019 Ankara Su Kesintisi - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 21 Haziran 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 21 Haziran 2019 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

21 Haziran 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri

  • POLATLI su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 21.06.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 21.06.2019 13:00:00
Detay: CUMHURİYET MAH. ,YENİ MAHALLE BATTALGAZİ CADDESİNDEKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAHALLESİ VE YENİ MAHALLE NİN BİR BÖLÜMÜ

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