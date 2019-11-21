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21 Kasım 2019 Türkiye ve dünya gündemi

21 Kasım 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
21 Kasım 2019 Türkiye ve dünya gündemi

21 Kasım 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 3. Türkiye Tarım Orman Şurası'na katılacak, güven mektubu sunacak Ekvator Büyükelçisi Fanny De Lourdes Puma Puma, Zimbabve Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka ve Burundi Büyükelçisi Gerard Ntahorwaroye Bikebako'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

2-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kırgızistan İş Forumu'na iştirak edecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu Gelecek Zirvesi 3. Genel Kurulunda konuşacak, İzmir'de Karabağlar Belediyesi Atatürk Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdunun açılışına katılacak ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, TED Erzurum Koleji temel atma törenine katılacak, Belediyeyi, Valiliği ve Tebriz Kapı Kültür Sanat Çarşısı'nı ziyaret edecek.

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. 

6- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı gerçekleştirecek.

7- TBMM'den

- Genel Kurulda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Savunma Bakanlığının 2020 yılı bütçesi ele alınacak.

- TBMM İçişleri Komisyonunda, İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

8- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, mobil uygulama fuarı "Mobilefest İstanbul"a katılacak.

9- TÜİK, kasım ayı Tüketici Güven Endeksi'ni, eylül ayı İnşaat Maliyet Endeksi'ni ve yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş organizasyonu ve çalışma zamanı düzenlemelerini açıklayacak.

10- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

11- Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları ve gelişmeler takip ediliyor.

12- Bolivya'da, Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından gelişmeler takip edilecek.

13- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

14- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

15- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Peygamberimiz ve Aile" temasıyla düzenlenecek Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun açılışına katılacak.

16- FETÖ davaları

- Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda meydana gelen olaylara ilişkin 243 kişi hakkında açılan davanın görülmesine 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Eski Uşak Belediye Başkanı Ali Erdoğan ve eşi Ayşe Erdoğan'ın FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davaya Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

17- Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada yerel mahkemenin 8 sanık hakkında verdiği beraat kararını bozan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinde sanıkların yargılanmalarına devam edilecek.

18- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

19- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katılacak. 

20- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

21- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftası Arhavi Voleybol-İnegöl Belediyespor, Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla tamamlanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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