21 saate 100 bin yeni vaka! Dünyadaki vaka sayısı hızını iyice artırdı

Dünyadaki yeni tip koronavirüs vaka sayısı 7 milyon 200 bini geçerek 7 milyon 200 bin 364 oldu. Vaka sayısı 7 milyon 100 binden 7 milyon 200 bine sadece 21 saatte çıktı.

Çin'in Wuhan kentinden çıktığı günden bu yana dünyada 410 binden fazla insanın ölmesine sebep olan Kovid-19 yayılmaya devam ediyor.

Dünyadaki yeni tip koronavirüs vaka sayısı 7 milyon 200 bini geçerek 7 milyon 200 bin 364 oldu. Vaka sayısı 7 milyon 100 binden 7 milyon 200 bine sadece 21 saatte çıktı.

Dünyada en çok vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD. 2 milyon 26 bin 493 vakanın bulunduğu ülkede 113 bin 55 kişi yaşamını yitirdi.

Avrupa normalleşme adımları atarken, virüsün Güney Yarım Kürede yayılma hızı arttı. Pndeminin en çok vurduğu ülkeler Brezilya, Peru, Şili ve Meksika oldu. Brezilya'da 710 bin 887, Peru'da 199 bin 696, Şili'de 138 bin 846, Meksika'da ise 120 bin 102 vaka bulunuyor.

Bunların yanı sıra, Orta Doğu, bazı Körfez ve Asya ülkelerinde vaka sayılarında artış gözlemleniyor.