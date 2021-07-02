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21 Yıldır Hizmet Veriyordu Kapatıldı Çok Üzgünüm

Etimesgut Belediyesi Tıp Merkezi kapandı. 21 yıl önce Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel tarafından kurulan tıp merkezi yasa gereği emekli hekim çalıştırılamadığı için kapatıldı. Demirel, “Yasa izin ve mevzuat izin vermiyor.
21 Yıldır Hizmet Veriyordu Kapatıldı Çok Üzgünüm

Etimesgut Belediyesi tıp merkezi kapandı. 2000 yılında Enver Demirel tarafından kurulan ve 21 yılda binlerce Etimesgutluya hizmet eden tıp merkezi yasa ve mevzuat gereği kapatıldı. Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Enver Demirel, “Yasa gereği emekli hekim çalıştırılamadığından tıp merkezimizi kapatmak zorunda kaldık. Tarafımızca ne yazık ki yapacak bir şey kalmadı.”

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21 YILDIR HİZMET VERİYORDU

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel tarafından 2000 yılında kurulan ve 21 yılda yüz binlerce Etimesgutlu’nun yararlandığı tıp merkezi kapatıldı. Yasa ve mevzuat gereği emekli hekim çalıştırılamadığı için kapatılan tıp merkezi birçok vatandaşın üzülmesine neden oldu. 

“ÇOK ÜZGÜNÜM”

Başkan Demirel, sağlık merkezini Türkiye genelini ilgilendiren yasa ve mevzuat gereği kapatmak zorunda kaldıklarının altını çizerek, “30 Haziran 2021 tarihinde merkezimizi ne yazık ki kapatmak zorunda kaldık. 2000 yılında kurduğumuz sağlık polikliniğimizin kapanmasından dolayı çok üzgünüm.”

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EMEKLİ HEKİM ÇALIŞTIRILAMIYOR

 “Kapatma sebebimiz bizden kaynaklı değil; bunun sebebi emekli hekim çalıştıramıyoruz. Yasalar buna müsaade etmiyor. Normal hekimlerde bizim poliklinikte çalışmıyor, gelemiyorlar. Verdiğimiz ücretler bunu karşılamıyor.”

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“YAPACAK BİR ŞEY KALMADI”

“Hastanelerle bizim kurmuş olduğumuz poliklinikler farklı; dolayısıyla biz Sağlık Bakanlığı'ndan bu konuyla ilgili çok girişimde bulunduk ama Türkiye genelini ilgilendiren bir konu olduğunda mevzuat meselesi olmasından ötürü bugün itibari ile sağlık polikliniğimizi kapattık. Bizim tarafımızdan yapacak bir şey ne yazık ki kalmadı” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA


 

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