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210 kez operasyon düzenlenen kumarbazlar yine yakalandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde pazarlama eğitimi verilen kurum görünümündeki binaya yapılan baskında tombala oynayan 70 kişiye toplam 93 bin 100 TL para cezası uygulandı, kumar oynattığı belirlenen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
210 kez operasyon düzenlenen kumarbazlar yine yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü’ne Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi İncirlik Mahallesi’nde pazarlama eğitimi veren bir kurum görünümündeki binada kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Baskında ekipler, bina girişinde güçlendirilmiş çelik kapıyla karşılaştı. Kapının açılmasıyla içeri giren ekipler, tombala oynadığı belirlenen 70 kişiye toplam 93 bin 100 TL para cezası uyguladı. Kumar oynattığı belirlenen Hasan B. ile Mustafa S. ise gözaltına alındı.
Öte yandan şüphelilerin, olası polis baskınlarına karşı bina çevresini güvenlik kamerasıyla izlediği, bitişik binayı da kaçış yeri olarak kullandıkları ve yakın bölgede çok sayıda gözcü yerleştirdikleri bildirildi.

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Şüpheliler hakkında yapılan çalışma sonucu, 2009-2016 yılları arasında kentte Güven Partisi, Milliyetçi İrade Yükseliş Partisi İl Teşkilatı, Geleceğin Türkiye Partisi İl Başkanlığı, Çukurova Eğlence ve Konaklama İş Sendikası adı altında kumar oynattıkları ve haklarında ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ suçundan 210 işlem yapıldığı öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden Hasan B., 5 bin TL kefaletle adli kontrol şartıyla, Mustafa S. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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