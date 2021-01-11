210 mahallede açıktan akan kanalizasyon suyu kalmayacak

2021 yılının başkentine yakışmayan görüntülere son vermek için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü harekete geçti.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın önceki konuşmalarında “Köyde kanalizasyon açıktan akıyor. Burası Ankara, burası başkent. Türkiye’nin göz bebeği. Bunları bir an evvel ortadan kaldırmamız gerekiyor. Herkesin öncelikleri var. Benim önceliğim halkın sağlığı, halkın canı” diyerek yıllardır ihmal edilen konuyu sıkça vurguladığı açıktan akan kanalizasyon sorununu çözmek için harekete geçti.

Geçtiğimiz sene yapılan 85 hattın yanı sıra bu sene yapılması planlanan 125 yeni kapalı hat ile 2021 yılı sonuna kadar Başkent’te 210 kırsal mahallede (köyde) açıktan akan atık suları (kanalizasyon) kapalı sisteme dahil edilmiş olacak.

BAŞKENT’E YAKIŞMAYAN GÖRÜNTÜLER SONA ERECEK

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Başkentlilere sağlıklı ve temiz su sağlamayı amaçladıklarını ancak bunun yanında kullanılmış suların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden ortadan kaldırılmasının da öncelikli görevleri arasında yer aldığını söyledi.

Başkent’in kırsal mahallelerinde açıktan akan atık suların kapalı sisteme alınarak 21. yüzyıl Ankara’sına yakışmayan çirkin görüntülere son verileceğini ifade eden ve kırsal mahallelerin 2014 yılında yürürlüğe giren 6360 Sayılı Kanun ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanına girdiğini hatırlatan Öztürk, şu açıklamalarda bulundu:

“Yasa ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanına giren ilçeler ve bunlara bağlı mahallelere (köylere) içme suyu sağlanması, kanalizasyon ve arıtma tesisi yapılması ASKİ’nin görevleri arasında yer almıştır. Kırsal bölgelerde bir yandan eksik olan altyapıyı tespit ederek projelendirmeye çalıştık diğer yandan da insan ve çevreye zarar veren açıktan akan kanalizasyon sorunlarını çözmek için harekete geçtik. Bu çerçevede Ocak 2021’de düzenlenecek 4 ihale ile Ankara’nın 17 ilçesindeki 125 kırsal noktada yaşanan atık su sorununu çözüme kavuşturmuş olacağız. Başlattığımız proje kapsamında ihtiyaç duyulan noktalarda yaklaşık 216 kilometre (215 bin 210 metre) atık su hattı ile 56 foseptik yapılacak.”

ASKİ’DEN YENİ YILIN İLK AYINDA ATIK SU HATTI İÇİN 4 İHALE

ASKİ Kanal İnşaat Dairesi Başkanlığı, 4 Ocak 2021 tarihinde Etimesgut, Sincan ve Ayaş ilçelerindeki kırsal mahalleler için ihaleye çıkarken, 78 firmanın teklif sunduğu ihale kapsamında söz konusu ilçelere yaklaşık 57 bin 40 metre atık su hattı döşenecek.

ASKİ Genel Müdürlüğü 7 Ocak 2021 tarihinde ise Kahramankazan, Yenimahalle, Kızılcahamam, Çamlıdere ve Güdül ilçeleri için ihale gerçekleştirdi. 73 firmanın katıldığı ihale ile 5 ilçedeki kırsal mahalleye yaklaşık 59 bin 170 metre atık su hattı döşenecek.

11 Ocak 2021 tarihinde de Çankaya, Gölbaşı, Elmadağ, Altındağ ve Mamak ilçeleri için çıkılan ve 75 firmanın katıldığı ihaleyle yaklaşık 52 bin metre atık su hattı yapılacak. ASKİ Genel Müdürlüğü 14 Ocak 2021 tarihinde de Bala, Şereflikoçhisar, Haymana ve Polatlı için ihaleye çıkacak. İhale kapsamında yaklaşık 47 bin metre atık su hattı döşenmesi planlanırken, tüm bu ihalelerle birlikte ilçelere 56 adet foseptik açılacak.

MAHALLE MUHTARLARI VE VATANDAŞLARIN EN ÇOK ŞİKAYET ETTİĞİ KONULARIN BAŞINDA GELİYOR

Başkent’in kırsal mahallelerinde yaşayan ve yıllardır açıktan akan atık su sorunun çözülmesini bekleyen mahalle muhtarları ve sakinleri, ASKİ’nin bu soruna neşter vuracak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Çubuk Sünnü Mahalle Muhtarı Recep Amil, ASKİ’nin su şebekesini tamamen değiştirdiğini vurgulayarak, yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlattı:

“ASKİ ekipleri Mart ayından sonra kanal çalışmasına başlayacağız dediler. Biz 30 yıldır bu kanalı bekliyoruz. Bütün köyün atık suları bu kanallara akıyor. Bu akıntı Çubuk Barajı’na kadar gidiyor. Özellikle ihtiyarlar kokudan dolayı rahatsız olduğunu söylüyor. Sabahları 09.00-10.00 saatleri arasında tuvalet kokusu oluyor. Kanala çocuklar da giriyor. Hatta 30 yıldır aynı depodan su kullanıyorduk. Geçen sene ASKİ geldi bütün hatları evlere kadar sıfırdan hat çekti.”

Haymana Çalış Mahalle Muhtarı Çetin Koç da en çok şikayet ettikleri konunun açıktan akan kanalizasyon olduğuna dikkat çekerek, “55 yıldır bu dere buradan boşa akar gider. Köyümüzün üst tarafında bulunan tepelerden gelen sular kışın burada sele maruz kalıyor. Köyün içini de sel basıyor. Hayvanlarımızı götürüyor. Çocuklarımız tehlike içinde. Yazın aşırı koku problemi var. Toprağın yüzeyinden akan atık su aşağıdaki köyler için de tehlike arz ediyor” dedi. Mahallede hayvancılık ve tarım yapmak istediklerini belirten Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz burada hayvancılık yapılsın, sebze ekilsin istiyoruz. 15 bin dekar sebze ekilebilecek kapasitede topraklarımız var ama bu insanların bütün kanalizasyonları bu dereye akıyor. Derede su seviyesi yükselince kanalizasyon suyuyla birlikte köyü basıyor. 2021 yılında ASKİ Genel Müdürlüğü’nün burayı düzeltecek olmasından çok memnunuz. Kanalizasyonumuz yapılır, köyün içi kapanırsa biraz daha korkumuz azalır. Başkanımız Mansur Yavaş’tan beklentimiz yüksek. ASKİ bizim burası için ihale yaptı, su şebekesini değiştirecek. Yeni su kuyusu açılacak. Bizim içtiğimiz suyun yüzde 49’u nitrat. Yüzeysel su içiyoruz. Gübre eridiği zaman yağmurla suya karışıyor onu da biz içiyoruz. Bu köyde böbrek hastaları var. Ümidimiz çok büyük Büyükşehir Belediyesi bize yardımcı olacak inşallah. Çözüm sunduğunuz için teşekkür ederiz.”

Çalış Mahalle sakinlerinden Kurtuluş Koç ise, “60 yaşındayım. Burası çukur olduğu için dereden gelen su, tarlalarımızı evimizi basıyor. Çok mağduriyet çekiyoruz. Sinek ve koku yapıyor. Hayvanlarımız suyun içinde telef oluyor, çok zor kurtarıyoruz. İnşallah Büyükşehir Belediyesi bu sorunumuzu çözecek” derken, Fatma Koç da, “Köy çukurda olduğu için her yağmur, dolu ve kar yağışında hep zarar yaşıyoruz. Danalarım zatürre oluyor, telef oluyor. Tarımcılık ve hayvancılık yapamıyoruz. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz Mansur Yavaş’a ve Büyükşehir Belediyesine. İnanın yıllardır çok mağduruz” diye konuştu.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ile birlikte gezerek, şikayetleri hakkında bilgi veren Mamak Ege Mahallesi Muhtarı Ali Kahraman, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ben 20 yıllık mahalle muhtarıyım. Şimdiye kadar hep dilekçeler verdik, dilekçelerimiz sonuçsuz kaldı. İlk kez bir genel müdürün kalkıp halkın yanında yer alması, halkın sorunlarını çözmek için bizlerle beraber olmasından dolayı mutlu olduk. Bizim sorunlarımız bu yılki sorun değil mevcut 25 yıllık sorundur.”