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22 Aralık 2019 Türkiye ve dünya gündemi

22 Aralık 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
22 Aralık 2019 Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5’inci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni ile Dolmabahçe Sarayı'nda İlim Yayma Ödül Töreni'ne katılacak.

2- Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turu yapılacak.

3- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.

4- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler izleniyor.

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

6- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

7- Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, yılın son derbisinde Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

- Günün diğer maçlarında Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor, İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir karşılaşacak.

8- TFF 1. Lig'de 16. hafta Osmanlıspor-İstanbulspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altay, Fatih Karagümrük-Keçiörengücü, Ekol Göz Menemenspor-Bursaspor karşılaşmalarıyla sürüyor.

9- ING Basketbol Süper Ligi'nde 13. haftaya Fenerbahçe Beko-Teksüt Bandırma, Darüşşafaka Tekfen-OGM Ormanspor, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Türk Telekom-Gaziantep Basketbol maçlarıyla devam edilecek.

10- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta Fenerbahçe Öznur Kablo-Bellona Kayseri Basketbol karşılaşmasıyla tamamlanacak.

11- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında Arhavi Voleybol ile Halkbank karşı karşıya gelecek.

12- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası 1. tur grup maçları sona erecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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