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22 Kasım 2019 Türkiye ve dünya gündemi

22 Kasım 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
22 Kasım 2019 Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirecek, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı İzmir Ofisi'nde Vali Erol Ayyıldız'ı kabul edecek, Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde Kiraz Belediyesi tarafından düzenlenen yemeğe katılacak.

2 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Kırgızistan Başbakanı Birinci Yardımcısı Kubatbek Boronov, Ankara'da Türkiye-Kırgızistan 9. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na başkanlık edecek.

3- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'da düzenlenen 2. Adıyaman Tanıtım Günleri'ne katılacak.

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de partisinin belediye başkanları toplantısında konuşacak.

5- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nizip'te Güneydoğu Entegre Antep Fıstıkçılık Fabrikası ile Barem Gaziantep Tesisi açılışlarıyla Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı Araç Teslim Töreni'ne katılacak. 

6- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sinop Valiliğini ziyaret ederek İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, alan incelemelerinde bulunacak, STK temsilcileri ile toplantı yapacak ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

7- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul'da Eğitim Ya Da Eğitim Dergisi Tanıtım Programı'na iştirak edecek.

8- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2020 yılı bütçesi görüşülecek.

9- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Slovenya'da Karma Ekonomik Komisyon toplantısına katılacak. 

10- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıklayacak. 

11- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katılacak.

12- Hong Kong'da polis ile göstericiler arasındaki şiddet olayları ve gelişmeler takip ediliyor.

13- Bolivya'da, Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından gelişmeler izlenecek.

14- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

15- Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

16- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi ASVEL ile deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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