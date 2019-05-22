22 Mayıs 12.30 HADİ ipucu sorusu: Yüzümle Mutluyum Günü tarihi ne zaman hangi gün?

Hadi bu öğlen Sendromsuz Mini Hadi yarışması ile 12.30'da! 22 Mayıs Hadi ipucu sorusu cevabı! 22 Mayıs HADİ 12.30 ipucu sorusu: Yüzümle Mutluyum Günü tarihi ne zaman hangi gün?

Mini hadi bugün 12.30’da!

İpucumuz bugün bir dernekten geliyor. Yüz bölgesinde görünür farklılığı olan bireyler için çalışan, alanında ülkemizde faaliyet gösteren ilk ve tek sivil toplum kuruluşu olan Yüzümle Mutluyum Derneğinin amacı ; insanların dış görünüşleriyle değil kişilikleri ve yaptıkları ile kabul edildiği toplumsal bilincin sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Peki dernek tarafından farkındalık için belirlenen ' Yüzümle Mutluyum Günü ' tarihini bilen var mı?

22 Mayıs 12.30 Sendromsuz Mini Hadi ipucu sorusu: Yüzümle Mutluyum Günü tarihi ne zaman hangi gün?

22 Mayıs 12.30 Sendromsuz Mini Hadi ipucu cevabı: 23 Mayıs

Yüzümle Mutluyum Derneği yüz bölgesinde görünür farklılığı olan bireyler için çalışan ülkemizde kurulan ilk ve tek dernektir. Dudak damak yarıkları, gelişmeyen kulak kepçesi vakaları, yüz bölgesinde kemik ve doku gelişimini etkileyen doğumsal sendromlardan kaynaklı anomalilerin yanı sıra yanık, iz, leke, tümör gibi çeşitli nedenlerle yüz bölgesinde görünür farklılığı olan birey sayısının ülkemize projeksiyon yapıldığında 720 bin olduğu tahmin edilmektedir. Okul, iş, sosyal yaşamlarında insanlar dış görünüşleri nedeniyle irrite edici bakışlarla mücadele etmekte, dışlanmakta, akran zorbalığına ve nefret söylemlerine maruz kalmaktadır. Bu durum bireylerde kaygı ve endişeyi artırmakta, özgüveni zedelemekte, izolasyon ve depresyonu tetiklemektedir.

23 Mayıs , Yüzümle Mutluyum Derneği tarafından yüz bölgesinde görünür farklılığı olan bireylerin farkındalığı için ‘Yüzümle Mutluyum Günü’ olarak ilan edilmiştir. Ülkemizde 2019 yılında ilk defa yurtdışı ile eş zamanlı 17 – 25 Mayıs tarihleri arası gerçekleşecek ‘ Yüzümle Mutluyum Haftası ’ ile görünür farklılığı olan bireylerin maruz kaldığı olumsuz tepkileri önlemek, ön yargıları kırmak, yüz görünümü nasıl olursa olsun her insana eşit ve adil yaklaşımın sağlanmasına katkıda bulunmak ve toplumda farkındalığa dikkat çekmek amaçlanmaktadır.

23 Mayıs Perşembe günü yüzünüze kelebek figürü çizerek ya da yara bandı yapıştırırarak #yuzumlemutluyum hashtagi ile derneği etiketleyip sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak destek olabilirsiniz.

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22 Mayıs Hadi 12:30 ipucu sorusu yayınlandı! İşte Hadi yarışmacılarının beklediği Hadi 22 Mayıs ipucu sorusu ve cevabı!

HADİ NEDİR?

Son zamanların en çok ilgi gören ve gerçek para dağıtan Hadi, canlı yayınlanan bir mobil bilgi yarışmasıdır.

Türkiye'nin önde gelen GSM operatörlerinden biri olan Turkcell'in geliştirdiği Hadi mobil uygulaması üzerinden oynanan bu bilgi yarışmasını oynamak isteyen kişiler, Hadi uygulamasını cep telefonlarına indirerek oynayabilirler.

Cep telefonlarının işletim sistemi Android olan kullanıcılar Google Play Store'da, iOS olan kullanıcılar ise App Store'da "Hadi" diye aratmaları halinde uygulamayı bularak bu heyecana dahil olabilir.

Binlerce insanın para kazanmak için Hadi uygulaması ndan oynadığı bu bilgi yarışması hafta içi her gün 12.30 ve 20.30'da hafta sonu ise sadece 20.30'da yayınlanıyor.

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

Yarışmalardan önce Hadi yetkilileri, yarışmacılarına jest yaparak yarışmada sorulacak olan bir sorunun ipucunu veriyor. Hadi yarışmacıları da bu ipucu sorusunu ve cevabını merak ediyor.

Hadi ipucu soruları , yarışmacılara 12 soruluk yarışmada çok kritik anlarda büyük avantaj sağlayarak binlerce rakibinin önüne geçmesine ve yarışmacıların büyük ödüle bir adım daha yaklaşmasına yardımcı oluyor.

HADİ JOKER KODU NEDİR?

Hadi yarışmacıları hadi ipucu ile birlikte hadi joker kodu'na da ihtiyaç duyuyor. Peki bu Hadi joker kodu nedir? İşte cevap!

Hadi joker kodu; Mobil bilgi yarışması Hadi'nin, yarışmalardan önce, her gün yarışmacılara dağıttığı ve hadicilere yarışma esnasında büyük avantaj sağlayan bir hediyedir.

Hadi yarışmacıları, yarışma esnasında bir soruya yanlış cevap verdiklerinde, sahip oldukları joker hakkını kullanarak, yarışmadan elenmeden bir sonraki soruya geçmeye hak kazanıyor.

Bir yarışmacı kaç joker hakkına sahip olursa olsun , her yarışmada sadece "bir tane joker" kullanma hakkı bulunuyor. Bununla birlikte; Hadi joker kodu final sorularında kullanılamıyor.

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