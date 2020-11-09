22 park, 180 bin m² yeşil alan

Etimesgut Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 22 parka isim verildi. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, meclis toplantısı öncesi yapımı tamamlanan parkları tek tek gezerek incelemelerde bulundu.

Daha sonra 22 parka isim verilmesini de içeren gündem maddesinin de yer aldığı Kasım Ayı Olağan Toplantısı'na başkanlık etti.

Başkan Demirel 22 yeni parkla birlikte ilçedeki yeşil alan miktarının 3 milyon 200 bine ulaştığını belirterek, "Parklarımızı kendimiz projelendiriyor, kendi işçimizin emekleriyle yapıyoruz. Eğer bu 22 parkı ihaleye çıkarak yüklenici firmaya yaptırsaydık 100 milyona yakın bir maliyetimiz olacaktı. Ancak biz özkaynaklarımızı kullandık.

Parklarımızın tamamını kendi mühendislerimiz projelendirdi, işçilerimiz büyük gayret göstererek canla başla çalıştı.

Kısa sürede parklarımızı tamamladık. İşçi maaşlarını da hesaba kattığımızda bu parkların bize maliyeti 7 milyon civarındadır. Yani 100 milyonluk bir işi biz 10'da bir fiyatının da çok altına mal ettik. Parklarımızın yapımında emeği olan bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Parklarımızın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Park isim verirken de çok hassas davrandıklarını kaydeden Demirel, "Parklarımıza şehitlerimizin bu ülkeye hizmet etmiş devlet adamlarımızın, bilim insanlarımızın ve milletimiz için sembol olmuş kavramları vermeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

PARK İSİMLERİ

Etimesgut Belediyesi; Ermenistan'a karşı tarihi zafere koşan Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasını da unutmayarak Bağlıca Mahallesi'ndeki birbirine yakın 3 parka bir parka Hocalı, Karabağ ve Gence isimlerini verdi.

Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki 13.384 m²'lik park alanına Süleyman Demirel, Güzelkent Mahallesi'ndeki 18.934 m²'lik park alanına Mardin Özel Harekat Müdürü Şehit Tufan Kansuva'nın ismini verdi.

Etimsegut Belediye Meclisi tarafından; Göksu Mahallesi'ndeki 15.020 m²lik alana 13 Ekim Başkent Parkı, Süvari Mahallesi'ndeki 14.984 m²lik alana Almina Ağaçlandırma Alanı, Eryaman Mahallesi'ndeki 2.464 m²lik alana Aydınlar Parkı, Şehit Osman Avcı Mahallesi'ndeki 1.461 m²lik alana Gönül Ocak, Yeşilova Mahallesi'ndeki 2.000 m²lik alana Ova Parkı, Bağlıca Mahallesi'ndeki 2.651 m²lik alana Çambayırı Parkı, İstasyon Mahallesi'ndeki 1.327 m²lik alana Huzur Parkı, Şehit Osman Avcı Mahallesi'ndeki 3.982 m²lik park alanına Saklıbahçe Parkı ve 3.192 m²lik park alanına Duru Parkı, Bağlıca Mahallesi'ndeki 3 farklı park alanlarına Manas Parkı, Kıvırcık Parkı ve Hüseyin Nihal Atsız Parkı, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki 11.908 m²lik park alanına Çağrı Bey Parkı, 12.400 m²lik park alanına da Tuğrul Bey Parkı, Eryaman Mahallesi'ndeki 2.879 m²lik alana Cahit Zarifoğlu Parkı, Yapracık Mahallesi'ndeki 8.071 m²lik alana: da Yapracık Ağaçlandırma Alanı isimleri verildi.