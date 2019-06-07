22 üründe ilk 3'teyiz

Türkiye’de tarım alanı bakımından Konya’dan sonra ikinci şehir konumunda bulunan Ankara, 22 tarımsal ürünün üretiminde Türkiye’de ilk 3 sırada yer alıyor. Başkent, 9 üründe birinci, 8 üründe ikinci 5 üründe üçüncü durumda.

Ankara, tarım alanı bakımından Konya’dan sonra 12 milyon dekar alanıyla ülkemizde en fazla tarım alanı olan ikinci şehir konumunda bulunuyor. Başkent’teki tarım alanının yüzde 67'sinde hububat tarımı yapılırken diğer kısımları sebze ve meyve ekimi amacıyla kullanılıyor ya da topraklar nadasa bırakılıyor.

9 ÜRÜNDE BİRİNCİ, 8 ÜRÜNDE İKİNCİ 5 ÜRÜNDE ÜÇÜNCÜ

Ankara, 22 tarım ürününde Türkiye sıralamasında ilk üç sırada yer alıyor. Söz konusunda bu ürünlerden 9'unda birinci, 8'inde ikinci, 5 üründe de üçüncü durumunda bulunuyor. Ankara’da özellikle kimyon, aysberg marul, aspir, kuru soğan, iğde, turp, taze soğan, kuru soğan, balkabağı gibi ürünlerde 1. sırada; havuç, yer elması, çerezlik ayçiçeği, ıspanak, arpa, kavun, yulaf, arpa gibi ürünlerde 2. sırada; buğday, Macar fiği, yeşil mercimek, armut, kavun gibi bazı ürünlerde ise 3. sırada yer alıyor. Üretilen ürünler gerek yurt içine gerekse de yurtdışına gönderiliyor.

POLATLI, HAYMANA VE BALA HUBUBATTA LİDER

Ankara’da Polatlı, Haymana ve Bala en fazla hububat ekim alanına sahip ilçeler iken Kahramankazan ve Beypazarı en fazla sebze ekim alanına; Çubuk, Kalecik ve Kızılcahamam ise en çok meyve ve bağ alanlarına sahip ilçeler konumunda bulunuyor. Sulu tarım daha çok Polatlı ilçesinde yer alıyor. Bunu sırasıyla Haymana ve Beypazarı ilçeleri takip ediyor. Su kütleleri Şereflikoçhisar ve Evren ilçelerinde, karışık tarım alanları Haymana, Bala ve Gölbaşı ilçelerinde yoğunlaşıyorken çıplak alanlar şehrin batısında orman örtüsü ise şehrin kuzeyinde yoğunlaşıyor.

YEM BİTKİLERİNİN ÜRETİM PAYI DÜŞÜK

Ankara’da en fazla ekim alanına sahip ürünler yüzde 67 ile tahıllar oluştururken en az ekim alanına sahip ürünler parfümeri, eczacılık vb. bitkilerden oluşuyor. Ankara’nın ürün payı incelendiğinde katma değeri daha yüksek olan parfümeri, eczacılık vb. ürünlerin ekiliş alanlarının Türkiye oranının yaklaşık yüzde 12 gibi yüksek bir orana sahip bulunuyor. Diğer taraftan, Türkiye’nin son yıllarda ithal ettiği ürün gruplarını oluşturan saman ve yem bitkilerinde ise Ankara’daki üretim payının oldukça düşük olduğu görülüyor.

SULANAN ALANLARIN YÜZDE 71’İ TARLA

Ankara’da toplam sulanan alanın yüzde 71’i tarla alanı, yüzde 20’si sebze ve yüzde 9’u da meyve alanı olarak dağılıyor. Bala, Haymana, Polatlı, Şereflikoçhisar ve Kahramankazan ilçelerinde daha çok tarla alanları sulanırken, Akyurt ve Güdül ilçelerinde sulanan alanlarda sebze alanları dikkati çekmekte ve Çamlıdere, Kalecik ve Elmadağ ilçelerinde meyve alanları sulamada önemli paya sahip bulunuyor.

SU POTANSİYELİ BÖLGELER

Ekilen alan miktarının oransal olarak en fazla olduğu ilçeler sırasıyla Polatlı, Ayaş, Sincan ve Akyurt. Ekilen alanın en düşük olduğu ilçeler ise Nallıhan, Çamlıdere, Güdül, Gölbaşı, Bala, Kahramankazan ve Elmadağ. Ankara yer altı su potansiyeli incelendiğinde başta Polatlı ilçesi olmak üzere Ankara Çayı, Tuz Gölü-Peçeneközü, Aladağ, Kimir ve Ovaçayları başlıca yer altı su potansiyeli olan bölgeler olarak biliniyor.

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

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