  • BIST 1.418,030
  • Altın 481,87
  • Dolar 8,5050
  • Euro 9,9850
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 14 °C
»

220 promil alkolle çarptı; serbest kaldı

KÜÇÜKÇEKMECE'de aşırı alkollü bir sürücü, yolun karşısına geçmek isteyen güvenlik görevlisi Serhat Kaymaz'a çarptı.
220 promil alkolle çarptı; serbest kaldı

Halkalı Atakent Mahallesi'nde 14 Eylül akşam 20.00 sıralarında meydana gelen kazada, güvenlik görevlisi olarak çalışan Serhat Kaymaz, marketten alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısında bulunan otobüs durağına geçmek istediği sırada hızla gelen bir otomobil önce yol kenarındaki araca ardından da Kaymaz'a çarptı. Ağır yaralanan Kaymaz hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçmak isteyen sürücü ise vatandaşlar tarafından yakalanarak polislere teslim edildi.
 

220 PROMİL ALKOL ÇIKTI

Gözaltına alınarak Halkalı Polis Merkezi'ne götürülen sürücü Barış K.'nın yapılan alkol muayenesinde 220 promil alkol çıktığı öğrenildi. Polis merkezindeki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Barış K., adli kontrolle serbest bırakıldı. 


 

"MOTORLA PEŞİNDEN GİTTİM, YAKALADIM"

Yaşanan kazayı gören Sami Yaprak, "Çarpma sesiyle arkamızı döndüğümüzde, birine araba çarptığını söylediler. Koşarak yanına gittik. Kanlar içindeydi. Onu o halde görünce kan beynimize sıçradı. Sürücü de ileride bir arabaya çarparak durdu. Daha sonra kaçmaya başladı. Alkollüydü. Ben de motorla peşinden gittim, yakaladım. Yaralının yanına kadar sürükleye sürükleye getirdik. Polisi ve ambulansı aradılar. Yaralıyı ambulansa bindirdiler. Sürücüyü de polisler aldı" dedi.



O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINCA KAYDEDİLDİ

Alkollü sürücünün Kaymaz'a çarpma anı ise bir sitenin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere göre yol kenarında yürüyen güvenlik görevlisi Kaymaz, yolun karşısına geçmek istediği sırada, hızla gelen otomobilin çarpmasıyla yaklaşık 50 metre sürükleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 16 yıl hapisle aranıyordu, yakalandı16 Eylül 2021 Perşembe 19:57
  • FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu savunma yapmadı16 Eylül 2021 Perşembe 19:56
  • Tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü16 Eylül 2021 Perşembe 19:56
  • 220 promil alkolle çarptı; serbest kaldı16 Eylül 2021 Perşembe 18:58
  • Van'da 40 kaçak göçmen yakalandı16 Eylül 2021 Perşembe 16:45
  • Şanlıurfa’da 'tefeci' operasyonu: 10 gözaltı16 Eylül 2021 Perşembe 15:02
  • Bingöl'de 78 kilo esrar ele geçirildi16 Eylül 2021 Perşembe 14:19
  • Tur teknesinde kavgadaki ölümde 14 şüpheli adliyede16 Eylül 2021 Perşembe 14:17
  • Şanlıurfa’da 'torbacı' operasyonu: 12 gözaltı16 Eylül 2021 Perşembe 13:44
  • Adanalı tostçunun cenazesi, toprağa verildi16 Eylül 2021 Perşembe 13:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti