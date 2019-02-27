Çocuklarını görebilmek için icraya 23 bin TL ödeyen baba

BABAÇ-DER Başkanı İbrahim Aksoy, oğullarının velayetini alabilmek için 8 yılı aşkındır sürdürdüğü hukuk mücadelesini kazandı. Aksoy, bu zamana kadar çocuklarını görebilmek için icra müdürlüklerine yaklaşık 23 bin TL yatırdığını açıkladı.

BABAÇ-DER Başkanı İbrahim Aksoy, oğullarının velayetini alabilmek için 8 yılı aşkındır sürdürdüğü hukuk mücadelesini kazandı. Aksoy, bu zamana kadar çocuklarını görebilmek için icra müdürlüklerine yaklaşık 23 bin TL yatırdığını açıkladı.

ÖNCE İCRAYA SONRA…

Down sendromlu 22 yaşındaki Berkay ve 12 yaşındaki Kaan adında iki erkek çocuğu bulunan İbrahim Aksoy, 2010 yılından bu yana eski eşi, çocuklarını mahkeme kararına rağmen göstermemesinden dolayı icra yoluna başvuruyordu. Çocuklarını görebilmek için icra müdürlüklerinin yolunu mekik dokuyan baba Aksoy, bu zamana kadar çocuklarını görebilmek için icra müdürlüklerine yaklaşık 23 bin TL yatırdığını açıkladı.

GÖZYAŞI SEVİNCE DÖNÜŞTÜ

Çocuklarını görebilmek için her ay iki kez icra müdürlüğüne giderek para yatırdığını anlatan Aksoy, yaklaşık 350 TL tutan işlem ücretlerini ödeyip çocuklarını bir eşya gibi haczettirerek görmenin verdiği acının artık geride kaldığını kaydetti. Gazetemize konuşan Aksoy, "Çocuklarımdan ayrı kaldığım günlerde çok gözyaşı döktüm, artık gözyaşım sevince dönüştü” dedi.

Nihayet hukuk savaşını kazandım. Yıllar sonra çocuğumun velayetini alarak çok mutlu oldum. Artık çocuklarımla daha fazla zaman geçireceğiz" dedi.

Geçmişte çocuklarını icra yoluyla haczettirerek birkaç saat görebilen Aksoy’un gözyaşı sevince döndü.

-Baba Aksoy, bu zamana kadar çocuklarını görebilmek için icra müdürlüklerine yaklaşık 23 bin TL yatırdığını açıkladı.

Babasız Bırakılan Çocuklar Çocuksuz Babalar Derneği (BABAÇ-DER) Başkanı İbrahim Aksoy, oğullarının velayetini alabilmek için 8 yılı aşkındır sürdürdüğü hukuk mücadelesini kazandı. Yıllardır icra yoluna başvurarak çocuklarını belli saatlerde görebilen Aksoy, her iki çocuğuna da nihayet kavuştu. Çocuklarından ayrı kaldığı günlerde baba Aksoy’un döktüğü gözyaşı artık sevince dönüştü.

ÇOCUKLARINI GÖREBİLMEK İÇİN İCRAYA 23 BİN TL YATIRDI

Down sendromlu 22 yaşındaki Berkay ve 12 yaşındaki Kaan adında iki erkek çocuğu bulunan İbrahim Aksoy, 2010 yılından bu yana eski eşi, çocuklarını mahkeme kararına rağmen göstermemesinden dolayı icra yoluna başvuruyordu. Çocuklarını görebilmek için icra müdürlüklerinin yolunu mekik dokuyan baba Aksoy, bu zamana kadar çocuklarını görebilmek için icra müdürlüklerine yaklaşık 23 bin TL yatırdığını açıkladı. Çocuklarını görebilmek için her ay iki kez icra müdürlüğüne giderek para yatırdığını anlatan Aksoy, yaklaşık 350 TL tutan işlem ücretlerini ödeyip çocuklarını bir eşya gibi haciz ettirerek görmenin verdiği acının artık geride kaldığını kaydetti.

ÇOCUKLARI İÇİN BÜYÜK MÜCADELE VERDİ

Baba Aksoy, çocuklarının velayetinin annede olmasına itiraz ederek velayetlerini almak için şimdiye kadar Anayasa Mahkemesi’ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne ve yerel mahkemelere başvurduğunu belirtti. 10 yıldır mahkeme mahkeme gezinen Aksoy’un evlat özlemi geçtiğimiz günlerde sona erdi. Yerel bir mahkeme 12 yaşındaki Kaan’ın velayetini uzun süren duruşmaların ardından baba Aksoy’a verdi. 18 yaşını geçen Berkay’ın ise velayet sorunu bulunmamasına rağmen küçük oğlu yalnız kalmasını istemediği için annesinin yanına bıraktığını anlattı. Aksoy küçük çocuğunun velayetini almasıyla birlikte her iki oğluyla birlikte yaşamaya başladı.

Gazetemize konuşan baba Aksoy, "Çocuklarımın velayetini alabilmek için çok uğraştım. Onlardan ayrı kaldığım günlerde çok gözyaşı döktüm. Nihayet hukuk savaşını kazandım. Yıllar sonra çocuğumun velayetini alarak çok mutlu oldum. Artık çocuklarımla daha fazla zaman geçireceğiz" dedi.

OSMAN AKDOĞAN-HABERVAKTİM

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