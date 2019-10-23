23 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

23 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Butan Krallığı Ulusal Meclisi Başkanı Wangchuk Namgyel ile görüşecek, Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima’yı kabul edecek, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı’na katılmak üzere Fransa’nın Strazburg kentine gidecek.

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

3- Türkiye’nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, valiliği ziyaret edecek ve İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, ardından basın açıklaması yapacak belediye başkanlığını ziyareti sonrası alan incelemelerinde bulunacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sheraton Hotel'de düzenlenen "Uluslararası Radikalleşme ve Aşırılık Sempozyumu"na katılacak.

6- TBMM Genel Kurulunda, Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

7- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

8- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret edecek, YÖREX 10. Yöresel Ürünler Fuarı açılışı ile Teknopol İstanbul İdari Bina ve Kuluçka Merkezi Temel Atma törenlerine katılacak.

9- TÜİK, ekim ayı Tüketici Güven Endeksi ile 2018 yılı devlet hesapları verilerini yayımlayacak.

10- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi kapsamında düzenlenen "Bağlantısızlar Hareketi Filistin" konulu Bakanlar Komitesi Toplantısı'na katılacak.

11- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.

12- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

13- FETÖ davaları

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de görülüyor.

14- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam ediliyor.

15- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta E, F, G ve H gruplarında yapılacak maçlarla tamamlanacak.

16- UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Ekim Perşembe günü yapılacak Beşiktaş-Braga, Trabzonspor-Krasnodar ve Medipol Başakşehir-Wolfsberger maçları öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısı düzenleyecek.

17- Voleybolda Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası Ankara'da sahibini bulacak. Geçen sezonun Efeler Ligi şampiyonu Fenerbahçe HDI Sigorta ile Kupa Voley finalisti Galatasaray HDI Sigorta, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

18- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 4. haftasında B Grubu'nda TOFAŞ, Litvanya temsilcisi Rytas'ı konuk edecek.

- C Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, İtalya deplasmanında Germani Brescia Leonessa ile karşı karşıya gelecek.

- D Grubu'nda ise Galatasaray Doğa Sigorta, Karadağ ekibi Buducnost VOLI ile sahasında karşılaşacak.

19- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, İtalya temsilcisi Dinamo Sassari'yi konuk edecek.

- B Grubu'nda ise Teksüt Bandırma, Belçika ekibi Telenet Giants ile deplasmanda karşılaşacak.

20- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın 2019-2020 sezonu ilk haftasında D Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İsviçre temsilcisi Fribourg Olympic, E Grubu'nda ise Pınar Karşıyaka, Belçika ekibi Spirou Basket ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

21- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 2. haftasında A Grubu'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, İtalya temsilcisi Reyer'i konuk edecek.

22- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 2. haftasında A Grubu'nda BOTAŞ, Çekya ekibi KP Brno ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

- C Grubu'nda OGM Ormanspor, Polonya temsilcisi CCC Polkowice'yi konuk edecek.

- D Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Slovakya'nın MBK Ruzomberok takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

- E Grubu'nda Galatasaray, Romanya temsilcisi ACS Sepsi'ye konuk olacak.