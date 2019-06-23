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23 Haziran İstanbul seçimi ilk sonuçları

İstanbul'da tekrarlanan 23 Haziran seçimi sonuçları belli olmaya başladı.. İşte ilk sonuçlar...
23 Haziran İstanbul seçimi ilk sonuçları

İstanbul'da tekrarlanan seçimin sonuçları belli olmaya başladı.

Açılan sandık sayısı: Yüzde 2

1. Aday : Yüzde 50,70

2. Aday: Yüzde 47,48

Seçim yasakları devam ettiği için isimleri açıklayamıyoruz. Yasaklar biter bitmez 23 Haziran Seçim Sayfası adresinden adresinden yayındayız.

 

1. Aday : Yüzde 49,65

2. Aday: Yüzde 46,86

Seçim yasakları devam ettiği için isimleri açıklayamıyoruz. Yasaklar biter bitmez 23 Haziran Seçim Sayfası adresinden adresinden yayındayız.

 

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