23 Haziran İstanbul seçimi ilk sonuçları

İstanbul'da tekrarlanan seçimin sonuçları belli olmaya başladı.
Açılan sandık sayısı: Yüzde 2
1. Aday : Yüzde 50,70
2. Aday: Yüzde 47,48
Seçim yasakları devam ettiği için isimleri açıklayamıyoruz. Yasaklar biter bitmez 23 Haziran Seçim Sayfası adresinden adresinden yayındayız.
1. Aday : Yüzde 49,65
2. Aday: Yüzde 46,86
Seçim yasakları devam ettiği için isimleri açıklayamıyoruz. Yasaklar biter bitmez 23 Haziran Seçim Sayfası adresinden adresinden yayındayız.
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