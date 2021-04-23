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23 Nisan için logo tasarlayan Simay'a AK Parti'den ziyaret

İZMİR'de 6'ncı sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Simay Özen'in 23 Nisan için çizdiği AK Parti logusundaki ampulün saçtığı ışıklarda çocuk resimlerinin tasvir edildiği çalışma, partinin sosyal medya hesaplarındaki logo ile değiştirildi.
23 Nisan için logo tasarlayan Simay'a AK Parti'den ziyaret

AK Parti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla partinin sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğraflarında yer alan logoyu İzmir'de yaşayan Simay Özen'in çizdiğig parti logosuyla değiştirdi. Özen, pandemi sürecinde yaptığı resimleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan ve AK Parti'nin sosyal medya hesaplarını etiketleyerek paylaştı. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan ise "Çizimlerini çok beğendim. Logomuz sana emanet" diyerek Simay Özen'e AK Parti logosunu çizmesini istedi.

Simay'ın, çizdiği logoyu İnan'a yollaması üzerine tasarım çalışması başlatıldı. AK Parti'nin resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanan videoda ise Simay Özen'in 23 Nisan için tasarladığı AK Parti logosunun hikayesi anlatıldı. Yapılan tasarımla, AK Parti'nin resmi hesaplarına, 23 Nisan'a özel olarak Simay'ın hazırladığı logo konuldu. AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak ise Simay Özen'i ve annesi Şenay Bostan'ı (45) Gaziemir ilçesindeki evlerinde ziyaret ederek logo için teşekkür etti.

'LOGOMUN SEÇİLMESİ BANA DA SÜRPRİZ OLDU'

Çizdiği logoyu partinin sosyal medya hesaplarında görünce çok heyecanlandığını ve mutlu olduğunu ifade eden Simay Özen, "Pandemi döneminde resim çizmeye daha çok zaman ayırdım ve yeteneğimin daha fazla arttığını gördüm. Bu süreçte resimlerimi sosyal medya hesabımdan paylaştım. Sonra bir logo yapmam istendi ve logo tasarladım. Logomun seçilmesi bana da sürpriz oldu. Çok mutlu oldum. Böyle bir partinin logosunu çizmek bana düştüğü için çok mutluyum. Seçileceğimi hiç tahmin etmiyordum. Logoyu çizmek 2-3 günümü aldı. Çizimimde çocukların geleceğin ışıkları üzerinde gideceğini resmettim. Geleceğe yol vermek için bir yol çizdim. Çocukların önlerinde bir ışık olması lazımdı. Bugün bizim bayramımız. Atatürk'e bize bu bayramı armağan ettiği için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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