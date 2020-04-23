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Evlerde 23 Nisan Coşkusu

Evlerde 23 Nisan Coşkusu
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde coşkuyla kutluyor.

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde coşkuyla kutluyor.

23-002.jpgBAYRAM ÇOŞKUSU 

Çocuklar evlerinin balkonlarına bayraklar asıp balkonlarını balonlarla süsledi.

Kırmızı, beyaz renginin bütünleştiği evlerde, çocuklar özel olarak hazırlanıp, 23 Nisan şiirleri okuyup, şarkılar söyledi. 

23 Nisan'ı evinde kutlayan milyonlarca çocuklardan birtanesi de Ankara Pursaklar Saray' da yaşayan 7 yaşındaki İbrahim Muhammet Turhan. ilkokul  birinci sınıf öğrencisi minik çocuk, 23 Nisan şiirini heyecanla ve coşkuyla okudu.

Osman Akdoğan / İlksayfa
 

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