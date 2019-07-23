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23 Temmuz 12:30 HADİ ipucu: 2007'de ölen tenor kimdir? 2007 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü tenor kimdir?

Mobil bilgi yarışması HADİ, bu öğlen Mini Hadi yarışması ile 12.30'da! 23 Temmuz Hadi ipucu sorusu! 23 Temmuz 12.30 HADİ ipucu sorusu: 2007 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü tenor kimdir? 2007'de ölen tenor kimdir?
23 Temmuz 12:30 HADİ ipucu: 2007'de ölen tenor kimdir? 2007 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü tenor kimdir?

Sevgili hadiciler, öğle yarışmasının ipucuna hazır mısınız?

Sorumuz bu kez @sel_dkc’den geliyor;

2007 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü tenor kimdir?

@sel_dkc’ye bu soru için çok teşekkür ederiz!

5 adet joker hesabına yüklendi bile. Sen de soru sorduğun bir video çek ve #hadiSenSor etiketiyle paylaş. Senin sorun seçilirsen hem bizden 5 joker kazan hem de yarışmada sana yer verelim!

23 Temmuz HADİ 12:30 ipucu sorusu: 2007'de ölen tenor kimdir?

23 Temmuz HADİ 12:30 ipucu cevabı: Luciano Pavarotti

Pavarotti kimdir?

12 Ekim 1935 yılında İtalya'nın Modena şehrinde doğan Pavarotti dünyaca ünlü İtalyan tenordur.

Modern opera dönemindeki en önemli ses sanatçılarından olan Luciano Pavarotti, İlk müzik deneyimini şehrindeki koroda, babası Fernando ile yaşamıştır.

6 Eylül 2007 tarihinde doğduğu yer olan Modena İtalya'da hayatını kaybetmiştir.

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HADİ NEDİR?

Son zamanların en çok ilgi gören ve gerçek para dağıtan Hadi, canlı yayınlanan bir mobil bilgi yarışmasıdır.

Türkiye'nin önde gelen GSM operatörlerinden biri olan Turkcell'in geliştirdiği Hadi mobil uygulaması üzerinden  oynanan bu bilgi yarışmasını oynamak isteyen kişiler, Hadi uygulamasını cep telefonlarına indirerek oynayabilirler.

Cep telefonlarının işletim sistemi Android olan kullanıcılar Google Play Store'da, iOS olan kullanıcılar ise App Store'da "Hadi" diye aratmaları halinde uygulamayı bularak bu heyecana dahil olabilir.

Binlerce insanın para kazanmak için Hadi uygulamasından oynadığı bu bilgi yarışması hafta içi her gün 12.30 ve 20.30'da hafta sonu ise sadece 20.30'da yayınlanıyor.

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

Yarışmalardan önce Hadi yetkilileri, yarışmacılarına jest yaparak yarışmada sorulacak olan bir sorunun ipucunu veriyor. Hadi yarışmacıları da bu ipucu sorusunu ve cevabını merak ediyor.

Hadi ipucu soruları, yarışmacılara 12 soruluk yarışmada çok kritik anlarda büyük avantaj sağlayarak binlerce rakibinin önüne geçmesine ve yarışmacıların büyük ödüle bir adım daha yaklaşmasına yardımcı oluyor.

HADİ JOKER KODU NEDİR?

Hadi yarışmacıları hadi ipucu ile birlikte hadi joker kodu'na da ihtiyaç duyuyor. Peki bu Hadi joker kodu nedir? İşte cevap!

Hadi joker kodu; Mobil bilgi yarışması Hadi'nin, yarışmalardan önce, her gün yarışmacılara dağıttığı ve hadicilere yarışma esnasında büyük avantaj sağlayan bir hediyedir.

Hadi yarışmacıları, yarışma esnasında bir soruya yanlış cevap verdiklerinde, sahip oldukları joker hakkını kullanarak, yarışmadan elenmeden bir sonraki soruya geçmeye hak kazanıyor.

Bir yarışmacı kaç joker hakkına sahip olursa olsun, her yarışmada sadece "bir tane joker" kullanma hakkı bulunuyor. Bununla birlikte; Hadi joker kodu final sorularında kullanılamıyor. 

Gazeteilksayfa.com

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