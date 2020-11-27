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24 ayrı suçtan aranan PKK'lı, Interpol ekibi tarafından yakalandı

TERÖR örgütü PKK üyesi olmak ve karıştığı eylemler nedeniyle 24 ayrı suçtan aranma kaydı buluna M.S., Interpol Daire Başkanlığı ekiplerince Irak'ta yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.
24 ayrı suçtan aranan PKK'lı, Interpol ekibi tarafından yakalandı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nce terörle mücadele alanında yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak ve karıştığı eylemler nedeniyle 24 ayrı suçtan arama kaydı bulunan M.S., Interpol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 

M.S. İstanbul Havalimanı'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Terör örgütü üyesi  M.S., İstanbul'dan da hakkındaki soruşturmaların yürütüldüğü Şırnak'a getirildi.

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