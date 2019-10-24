24 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

24 Ekim 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 105. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'ne katılacak, güven mektubu sunacak Avusturya Büyükelçisi Johannes Wimmer, Şili Büyükelçisi Armin Ernesto Andreya Latorre ve Karadağ Büyükelçisi Perisa Kastratoviç'i ayrı ayrı kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'da, Avrupa Konseyi'nde düzenlenecek Avrupa Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak, toplantı kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne ilişkin sunum yapacak.

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlıkları arasındaki iş birliği protokolünü imzalayacak.

5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Meyra Palace Otel'de düzenlenecek "Öğretmen Kupası Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

6- TBMM'den

- Genel Kurulda, Gümrük Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Sırbistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Zarko Obradovic ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

7- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MMG 4. Ar-Ge İnovasyon Zirvesi'ne katılacak.

8-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.

9 -TCMB, ekim ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini ile haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

10- TÜİK, 2018 yılı sanayi ve hizmet istatistikleri ile 2019 yılı bitkisel üretim 2. tahmini açıklayacak.

11- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi kapsamında İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile çalışma kahvaltısında bir araya gelecek, Malezyalı mevkidaşı Seyfeddin Abdullah ve Venezuelalı mevkidaşı Jorge Arreaza ile ayrı ayrı görüşecek.

- Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısı'na katılacak.

12- NATO Savunma Bakanları Toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıya Türkiye'yi temsilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar iştirak edecek.

13- Türkiye’nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

14- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.

(Beyrut) (Fotoğraflı - Görüntülü)

15- FETÖ davaları

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam ediliyor.

16- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’de devam ediliyor.

17- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

18- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Öğretmenler Kupası tanıtım toplantısına katılacak.

19- UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda 3. hafta maçları yapılacak.

- C Grubu'nda Trabzonspor, Rusya'nın Krasnodar; J Grubu'nda Medipol Başakşehir, Avusturya'nın Wolfsberger; K Grubu'nda ise Beşiktaş, Portekiz'in Braga takımını konuk edecek.

20- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes ile İspanya temsilcisi Real Madrid, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

21- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 2. haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, Macaristan temsilcisi Sopron Basket'e konuk olacak.

22- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 2. haftasında B Grubu'nda Beşiktaş TRC İnşaat, Rusya temsilcisi MBA Moskova'yı, C Grubu'nda ise Bellona Kayseri Basketbol, İsveç ekibi A3 Basket'i ağırlayacak.