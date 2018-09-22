ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 24 Haziran 2019 Pazartesi Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 24 Haziran 2019 Ankara su kesintisi, ASKİ sular ne zaman gelecek? Ankara sular ne zaman gelecek? İşte 24 Haziran 2019 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

24 Haziran 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri

MAMAK su kesintisi

Arıza Tarihi: 24.06.2019 10:10:00

Tamir Tarihi: 24.06.2019 14:00:00

Detay: Mamak ilçesi yeşilbayır mahallesi 1755 sokak içerisindeki imalatı devam eden 400 lük pissu hattı ve 600 lük yağmur suyu imalatına engel teşkil eden 300 lük duktil boru içme suyu şebeke hattının suyu kesilmiş olup saat 14.00 a kadar su verilemeyecektir

Etkilenen Yerler: yeşilbayır mahallesi alt kotları ve şahapgürler mahallesi üst kotları

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