24 Kasım anketi: Öğretmenler ekonomik sıkıntı çekiyor, yüzde 82’si borçlu

Türk Eğitim Sen’in Öğretmenler Günü anketinin sonuçları açıklandı. Anket sonucuna göre, öğretmenler ekonomik sıkıntı çekiyor ve yüzde 82,6’sının borcu bulunuyor.

Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu'na bağlı Türk Eğitim Sen ’in Öğretmenler Günü anketi nin sonuçları açıklandı. Anket sonucuna göre, öğretmenler ekonomik sıkıntı çekiyor ve yüzde 82,6’sının borcu bulunuyor.

Her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi anket düzenleyen Türk Eğitim Sen, bu yıl da aynı çalışmayı 3-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdi.

YÜZDE 82.6’SI BORÇLU

Türk Eğitim Sen Genel Merkezi tarafından yapılan ve bu yıl ‘24 Kasım Öğretmenleri Anlama’ adı verilen anket sonuçlarına göre, öğretmenler ekonomik sıkıntı çekiyor.

Anket sonuçlarına göre, borcunuz var mı sorusuna öğretmenlerin yüzde 82.6’sı ‘evet’ cevabını verdi. Yüzde 17.4’ü ise borcu olmadığını bildirdi. Borcu olanlara borç miktarları da soruldu. Yüzde 36.7’si borcunun 100 bin TL’nin üzerinde olduğunu söyledi.

İŞTE O ÇARPICI SONUÇLAR

Eğitimcilerin aylık gıda masrafları 2 bin TL’nin üzerinde.

Yüzde 19’u ek iş yapıyor.

Yüzde 14’ü kripto para ile ilgileniyor. Nedeni ise kripto parayı ek kaynak aracı olarak görmeleri.

EN ÇOK GIDA VE AKARYAKIT ZAMLARI ETKİLEDİ

Son zamlardan sonra kendilerini ekonomik olarak en çok neyin etkilediği konusunda ise, yüzde 79.5 ile gıda ilk sırada yer aldı. Ardından yüzde 53.4 ile motorin, akaryakıt, yüzde 45.3 ile elektrik, su, doğalgaz, yüzde 29.2 ile kredi ödemesi geldi.



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